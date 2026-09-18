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Terror en Walmart | Supermercado cerró de manera indefinida luego de terrible incendio: ¿Hubieron heridos?

Un incendio dentro del Walmart Lake Charles, Luisiana, causó el cierre temporal del supermercado y el siniestro ocurrió por unas chispas de soldadura.

Walmart de EE.UU. cerró de manera indefinida luego de terrible incendio.
Walmart de EE.UU. cerró de manera indefinida luego de terrible incendio. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Hace unos días, se reportó un terrible incidente en Estados Unidos que obligó al reconocido supermercado Walmart de Lake Charles, ubicado en la US 171 cerca de English Bayou, a cerrar sus puertas. Un incendio provocó la suspensión temporal de sus operaciones y también movilizó rápidamente a los equipos de emergencia.

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De acuerdo con el reporte oficial difundido por el medio local KPLC 7 News, el siniestro se desencadenó durante la noche del martes, precisamente mientras un grupo de construcción realizaba labores de soldadura.

¿Cómo inició el incendio dentro del Walmart en Lake Charles?

De acuerdo con las primeras informaciones, el contacto accidental de unas chispas durante la soldadura con un estante de ropa provocó un incendio; sin embargo, la rápida acción de los bomberos evitó daños estructurales de consideración en el inmueble.

Si bien el siniestro fue controlado en cuestión de minutos, las puertas de este famoso Walmart en Luisiana seguirán cerradas de manera indefinida. En ese momento, el personal capacitado realizó una inspección exhaustiva en el interior de las instalaciones para establecer tanto el alcance exacto de los destrozos menores antes de autorizar su regreso al público.

Un vocero de la empresa reveló a la cadena KPLC 7 News que todavía se desconoce la fecha programada para la reapertura comercial de la tienda.

Walmart se pronuncia luego del incendio en una de sus sucursales

La oficina corporativa del Walmart emitió un comunicado formal para llevar tranquilidad a la comunidad. En su nota citada por KPLC 7 News, la compañía destacó la labor de las autoridades y reafirmó su compromiso con el bienestar general.

"La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Agradecemos a los servicios de emergencia su rápida respuesta. Estamos trabajando para reabrir la tienda tan pronto como sea seguro y conveniente", señalaron las autoridades.

Hasta el cierre de esta nota, los clientes de la zona tendrán que desplazarse a sucursales alternativas mientras terminan las tareas de limpieza y evaluación de seguridad.

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