FDA confirma el retiro de esta popular marca de pastas de las tiendas de Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

FDA confirma el retiro de esta popular marca de pastas de las tiendas de Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Hace unos días, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) realizó un importante anuncio que ha alarmado a miles de consumidores. La entidad reveló el retiro inmediato de dos lotes de Fettuccine Alfredo de Limón Auténtico Italiano, producido por la empresa Gias Foods, ubicada en Nueva York.

Este popular producto se comercializa bajo la marca Bettergoods y se ha distribuido en diversas tiendas de Walmart alrededor del país. En este sentido, muchos consumidores se están preguntando por qué ordenaron el retiro y en esta nota, te lo diremos.

Confirman el retiro de esta popular pasta de todas las tiendas Walmart: ¿Cuál fue el motivo?

De acuerdo con lo revelado por 'Good Housekeeping', la empresa Gias Foods decidió retirar de todas las tiendas un lote de fettuccine congelado debido a la posible contaminación con Listeria monocytogenes, una bacteria que puede provocar infecciones graves, tales como diarrea leve o vómitos, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Esta inesperada medida ha tenido un gran impacto en las tiendas minoristas, sobre todo en Walmart, pues era uno de los productos más solicitados por sus clientes.

Se conoció que en un muestreo rutinario realizado por el Departamento de Agricultura del Estado de Washington y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida se detectó la presencia de la bacteria en los productos.

¿Cómo reconocer los productos retirados de Walmart?

Si bien, hasta el momento, no se han registrado casos relacionados con la enfermedad por el consumo del fettuccine debido a que las autoridades actuaron rápidamente, aún muchas personas pueden tenerlo en su alacena. Los artículos retirados se comercializaron en un paquete de plástico amarillo de 22 onzas. Por esta razón, los consumidores deberán verificar lo siguiente:

Código UPC 194346442706.

Lotes # L6079C o # L6080C.

Fechas de caducidad 19/09/2027 o 20/09/2027. Todo ello se encuentra impreso en la parte posterior del producto.

Por su parte, la acción inmediata que tomó Gias Foods es suspender la distribución de esta pasta y actualmente se encuentra colaborando en la investigación del origen de la posible contaminación.

¿Qué debes hacer si compraste el producto en Walmart?

La recomendación principal es no consumir el producto y devolverlo a la tienda Walmart o donde fue adquirido lo más pronto posible. Si quieres conseguir el reembolso completo, tendrás que comunicarte con la tienda.

Si tienes alguna duda o consulta relacionada con el retiro, puedes contactar directamente a la marca Gias Foods mediante el correo electrónico: sales@giasfoods.com. Se garantiza una respuesta rápida, a más tardar en un plazo de 24 horas.