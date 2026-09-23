Confirmado | Clientes de Amazon en EE.UU. podrían recibir un pago de $200: Requisitos que debes seguir y cómo será entregado

Hace un tiempo, miles de consumidores acusaron a Amazon de utilizar tácticas engañosas para inscribirse en Amazon Prime y además dificultar la cancelación del servicio. Ante ello, la compañía acordó pagar hasta US$1,500 millones en reembolsos a consumidores afectados. Además, el acuerdo histórico con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) también obliga a Amazon a modificar algunas prácticas de inscripción y cancelación.

Cabe mencionar que los pagos comenzaron a enviarse en noviembre del 2025, pero la orden revisada por la FTC amplió el grupo de personas elegibles e incrementó el monto máximo de algunos reembolsos a US$200.

¿Cómo acceder al reembolso de Amazon?

Si quieres recibir el reembolso de Amazon, tendrás que cumplir tres requisitos clave:

Ser cliente de Amazon Prime en Estados Unidos La persona se registró en Amazon Prime mediante uno de los procesos de inscripción cuestionados por la FTC, o trató de cancelar la membresía por internet sin conseguirlo, entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025. No utilizó más de 20 beneficios de Amazon Prime (incluidos los productos Prime Music o Prime Video que se ofrecen de forma gratuita a los suscriptores de Prime) en cualquier período de 12 meses posterior a su inscripción en la plataforma.

"Los 'flujos de inscripción impugnados' son la página de decisión universal de Prime, la página de selección de envío, la página única de pago o el flujo de inscripción de Prime Video. No se requiere ninguna gestión de su parte para recibir un reembolso. No es necesario que presente una reclamación, responda a una notificación ni complete ningún formulario. Amazon realizará pagos automáticos a los clientes que cumplan los requisitos", se lee en la página web de FTC.

Las personas usuarias de Prime elegibles recibirán los reembolsos por las cuotas de su suscripción de Amazon Prime, con un pago total máximo de US$200.

¿Cómo recibirás tu pago?

En el caso de que cumplas con los requisitos, no es necesario que hagas nada porque Amazon enviará los reembolsos automáticamente a través de un cheque enviado por correo postal o un pago electrónico mediante PayPal o Venmo.

Los pagos caducan en 60 días después de la fecha de emisión, por lo que se recomienda aceptar el pago de la manera más oportuna. Asimismo, si cumples los requisitos podrías recibir tu reembolso antes de abril del 2027. Si necesitas ayuda con el pago, debes comunicarte con Amazon enviando un correo electrónico a: admin@SubscriptionMembershipSettlement.com.