Terror en Walmart | Hombre casi asesina a dos mujeres y a su perro dentro del estacionamiento del supermercado: Enfrenta cargos por intento de asesinato

Hombre casi asesina a dos mujeres y a su perro dentro del estacionamiento del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hombre casi asesina a dos mujeres y a su perro dentro del estacionamiento del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos días, se reportó un violento incidente nuevamente en un Walmart, en esta ocasión el que se encuentra ubicado en el condado de Cobb, Georgia, en Estados Unidos. Un hombre identificado como Brent Cook enfrenta graves cargos penales luego de ser acusado de embestir intencionalmente a dos mujeres y a su perro de asistencia frente al reconocido supermercado.

Debido a que las autoridades locales actuaron con rapidez, lograron arrestar de inmediato al sospechoso debido a la agresión y las explícitas amenazas verbales que profirió durante el ataque.

Hombre fue arrestado por atropellar a dos mujeres y un perro en el supermercado de un Walmart.

Hombre intentó asesinar a dos mujeres y su perro en el estacionamiento de un Walmart

Según lo reportado por la cadena de noticias local WSB-TV, las órdenes de arresto contra Cook no establecen la causa exacta del incidente; sin embargo, las cámaras de seguridad del lugar revelaron cómo ocurrió el ataque.

En las imágenes se puede ver cómo el sospechoso pretendía abandonar el lugar a bordo de su auto Lexus cuando impactó directamente en la primera víctima y lejos de parar para auxiliarla, Cook solamente redujo la velocidad, por lo que giró de manera deliberada y volvió a acelerar en un claro intento de atropellar nuevamente a la mujer.

Durante la misma maniobra, el agresor atropelló a otra mujer y a su perro de servicio, un pastor belga malinois, valorado en 25.000 dólares. El informe policial reveló también que, debido a la rápida reacción de la víctima, esta logró esquivar el coche, pues saltó a un lado en el último segundo.

No obstante, el vehículo alcanzó a golpear al perro, causándole una serie de lesiones cuyos tratamientos veterinarios se estima tendrían un costo de al menos cinco dólares.

Hombre enfrenta un delicado proceso judicial en EE.UU.

La gravedad del caso se intensificó luego de que se revelaran declaraciones del imputado. Según lo detallado por WSB-TV, las órdenes de arresto indicaban que Cook gritó a las mujeres que quería matarlas y agregó: "Y a tu maldito perro". Estas palabras confirmaron la intención del ataque y derivaron en cargos por intento de asesinato.

Actualmente, Brent Cook se encuentra en el centro de detención del condado sin derecho a fianza, por ello, la fiscalía le ha imputado graves cargos, entre los que destacan: