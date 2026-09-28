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Deportes

Bélgica vs Francia EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la UEFA Nations League 2026

El enfrentamiento por la segunda jornada de la UEFA Nations League entre Bélgica y Francia se disputará en el King Baudouin Stadium, ubicado en Bruselas.

Bélgica y Francia se enfrentan por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
Bélgica y Francia se enfrentan por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
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Bélgica vs Francia EN VIVO juegan este lunes 28 de septiembre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo en el King Baudouin Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal Disney+ Premium. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de su victoria por 2-0 ante Italia, la selección de Bélgica se alista para recibir a Francia en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Los franceses llegan a este partido tras vencer por la mínima a Turquía en el debut de Zinedine Zidane como técnico de los galos.

Puedes ver

Perú - México: fecha, hora y canal confirmado del segundo amistoso de la selección en fecha FIFA

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Horarios por país del partido Bélgica vs Francia

El duelo entre Bélgica y Francia se disputará el lunes 28 de septiembre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

Canal para ver Bélgica vs Francia

El partido entre Bélgica y Francia, por la UEFA Nations League, será transmitido por la señal de Disney+ Premium.

Estadio donde se juega Bélgica vs Francia

Bélgica y Francia disputarán este encuentro en el King Baudouin Stadium, ubicado en Bruselas. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.

Pronóstico de Bélgica vs Francia

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Francia sobre Bélgica.

  • Betsson: gana Bélgica (3,70), empate (3,85), gana Francia (1,90)
  • Betano: gana Bélgica (3,75), empate (4,10), gana Francia (1,93)
  • Bet365: gana Bélgica (3,70), empate (4,00), gana Francia (1,85)
  • 1XBet: gana Bélgica (3,72), empate (4,15), gana Francia (1,92)
  • Caliente: gana Bélgica (3,85), empate (4,00), gana Francia (1,88)
  • Doradobet: gana Bélgica (3,60), empate (4,00), gana Francia (1,90).
Puedes ver

España - Croacia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la UEFA Nations League 2026

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Alineaciones Bélgica vs Francia: posibles formaciones

  • Bélgica: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Mareira, Godts, De Bruyne y De Ketalaere.
  • Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Doue y Dembélé.

Últimos partidos de Bélgica

  • Italia 0-2 Bélgica | 25.09.26
  • España 2-1 Bélgica | 10.07.26
  • Estados Unidos 1-4 Bélgica | 6.07.26
  • Bélgica 3-2 Senegal | 1.07.26
  • Nueva Zelanda 1-5 Bélgica | 26.06.26

Últimos partidos de Francia

  • Turquía 0-1 Francia | 25.09.26
  • Francia 4-6 Inglaterra | 18.07.26
  • Francia 0-2 España | 14.07.26
  • Francia 2-0 Marruecos | 9.07.26
  • Paraguay 0-1 Francia | 4.07.26

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