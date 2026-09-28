Bélgica vs Francia EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la UEFA Nations League 2026
El enfrentamiento por la segunda jornada de la UEFA Nations League entre Bélgica y Francia se disputará en el King Baudouin Stadium, ubicado en Bruselas.
Bélgica vs Francia EN VIVO juegan este lunes 28 de septiembre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo en el King Baudouin Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal Disney+ Premium. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de su victoria por 2-0 ante Italia, la selección de Bélgica se alista para recibir a Francia en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Los franceses llegan a este partido tras vencer por la mínima a Turquía en el debut de Zinedine Zidane como técnico de los galos.
Horarios por país del partido Bélgica vs Francia
El duelo entre Bélgica y Francia se disputará el lunes 28 de septiembre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 12.45 p. m.
- Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
Canal para ver Bélgica vs Francia
El partido entre Bélgica y Francia, por la UEFA Nations League, será transmitido por la señal de Disney+ Premium.
Estadio donde se juega Bélgica vs Francia
Bélgica y Francia disputarán este encuentro en el King Baudouin Stadium, ubicado en Bruselas. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.
Pronóstico de Bélgica vs Francia
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Francia sobre Bélgica.
- Betsson: gana Bélgica (3,70), empate (3,85), gana Francia (1,90)
- Betano: gana Bélgica (3,75), empate (4,10), gana Francia (1,93)
- Bet365: gana Bélgica (3,70), empate (4,00), gana Francia (1,85)
- 1XBet: gana Bélgica (3,72), empate (4,15), gana Francia (1,92)
- Caliente: gana Bélgica (3,85), empate (4,00), gana Francia (1,88)
- Doradobet: gana Bélgica (3,60), empate (4,00), gana Francia (1,90).
Alineaciones Bélgica vs Francia: posibles formaciones
- Bélgica: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Mareira, Godts, De Bruyne y De Ketalaere.
- Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Doue y Dembélé.
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