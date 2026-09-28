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Alerta máxima para inmigrantes en EE.UU. | El gobierno de Trump destinará $25 millones a policías para que apoyen en el control migratorio

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció un nuevo fondo de US$25 millones para respaldar a la policía local en la lucha contra la delincuencia y la seguridad transnacional

El gobierno de Trump destinará $25 millones a policías en EE.UU.
El gobierno de Trump destinará $25 millones a policías en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Una decisión del Gobierno federal está generando gran alarma entre la comunidad hispana en Estados Unidos pues el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que entregará un nuevo fondo de financiamiento destinado a respaldar a las agencias policiales en sus labores relacionadas con la seguridad transnacional y la lucha contra la delincuencia.

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Cabe destacar que esta medida ha generado todo tipo de reacciones entre los defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes en Estados Unidos, debido al impacto directo que podría tener en la dinámica de la policía de los condados y ciudades de todo el país.

Gobierno de Trump entregará US$25 millones a policías locales para detener a más indocumentados

El Departamento de Justicia anunció la creación formal del programa de subvenciones ANGEL (Assisting Neighborhoods and Governments with Enforcement of Laws). Además, destinará inicialmente 25 millones de dólares a los departamentos de policía locales, estatales y tribales.

De acuerdo con el informe oficial divulgado por Telemundo Nashville, el fiscal general Todd Blanche presentó la propuesta durante la primera Cumbre sobre Víctimas de Delitos Violentos y subrayó que la iniciativa rinde tributo a las llamadas familias ángel (Angel Families).

Mientras que el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. indicó que "esta oportunidad de financiamiento es una forma de que las fuerzas del orden locales honren a las víctimas y contrarresten las peligrosas políticas santuario que han diezmado la seguridad pública en tantos estados".

La finalidad de este financiamiento es integrar a los cuerpos policiales en operativos conjuntos destinados a desarticular organizaciones criminales, rastrear redes de pandillas y reforzar el control migratorio, en coordinación con las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force).

¿En qué áreas se aplicará la subvención entregada en EE.UU.?

Para poder acceder a los recursos asignados y ejecutarlos, las agencias beneficiarias tendrán que concentrar sus operaciones en siete rubros prioritarios establecidos por las autoridades federales:

  • Localización y captura: rastreo e interceptación de inmigrantes indocumentados que tengan antecedentes o hayan incurrido en infracciones contempladas por la legislación local, estatal o federal.
  • Inteligencia contra pandillas: recopilación y análisis de información sobre redes delictivas de gran complejidad y cárteles del narcotráfico.
  • Investigación y enjuiciamiento: persecución penal de delitos relacionados con el tráfico ilegal de personas y drogas en territorio estadounidense.
  • Operaciones y logística judicial: cobertura de gastos administrativos y de infraestructura derivados de los procesos penales.
  • Detención preventiva y transporte: custodia temporal y traslado de los procesados a centros de detención o dependencias federales dentro de Estados Unidos.
  • Soporte operativo de flota: mantenimiento de vehículos y equipamiento táctico empleados en la detención de sospechosos.

Por último, esta iniciativa reafirma la postura adoptada por la administración de Donald Trump, al vincular partidas presupuestarias federales con la colaboración activa de agentes locales en la detección y el procesamiento de personas extranjeras.

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