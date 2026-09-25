Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Latinos en USA

Alerta máxima en Walmart | Una sencilla pelea generó un tiroteo en el Walmart de EE.UU.: Se reportó un herido

Un tiroteo en un Walmart de Summerville dejó a una víctima con heridas graves tras un altercado físico y las autoridades están buscando al sospechoso.

Una sencilla pelea generó un tiroteo en el Walmart de EE.UU.
Una sencilla pelea generó un tiroteo en el Walmart de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
Por
google iconLa República en Google

Nuevamente un terrible incidente ha ocurrido en un Walmart. Nadie se imaginó que un altercado físico dentro del supermercado que ocurrió en la noche del martes desencadenaría un tiroteo que dejó a una víctima con heridas leves. Las autoridades buscan actualmente al sospechoso, de acuerdo con lo confirmado por WCBD News 2.

Puedes ver

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Alcaldesa de esta ciudad en Florida reveló que firmó acuerdo con el ICE bajo amenazas

lr.pe

Se reporta tiroteo en el Walmart de Summerville

De acuerdo con los reportes, el Departamento de Policía de Summerville recibió un llamado alrededor de las 8.45 a. m. del 22 de septiembre de 2026, desde el Walmart ubicado en 1317 North Main Street. Las autoridades indicaron que dos personas estaban discutiendo dentro del establecimiento cuando la conversación se volvió violenta. Durante el altercado se vio un arma y se realizó un disparo.

Según el medio WCBD News 2, nadie resultó herido por los disparos; sin embargo, la víctima sí sufrió heridas leves durante el forcejeo físico, pues fue empujada contra objetos de exhibición y también rechazó la asistencia médica del servicio de emergencias del condado de Berkeley.

Sospechoso del tiroteo en el Walmart huyó del altercado

El informe del incidente, publicado por el Departamento de Policía de Summerville, reveló que el sospechoso era empleado de la tienda Walmart y que la víctima era una exempleada del mismo establecimiento.

Asimismo, un testigo declaró a los agentes que oyó al sospechoso decir: "Tengo tu arma" antes de guardarse una pistola con cargador de tambor en los pantalones y correr hacia la entrada de la tienda, de acuerdo con lo informado por las autoridades a WCBD News 2. El sospechoso huyó de la tienda y numerosos agentes intentaron localizarlo, pero sin éxito.

La víctima manifestó su intención de presentar cargos contra el sospechoso. Asimismo, durante la inspección, los agentes detectaron posibles daños por el disparo a una baldosa del techo y que el arma identificada como Glock 30S calibre .45 fue registrada como robada.

Por último, la policía informó que seguirá recopilando pruebas e información adicional de los testigos mientras la investigación sigue en curso.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Una Noche de Salsa 15′ rendirá homenaje a Héctor Lavoe en el Estadio San Marcos, 33 años después de su muerte

Dónde ver Alianza Lima vs CAV Esquimo EN VIVO HOY: sigue la presentación del equipo en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026

Presidentes de Cortes Superiores respaldan a Janet Tello ante críticas de Fujimori: "La separación de poderes exige respeto"

Latinos en USA

Obamacare no va más en EE.UU.| Gobierno de Trump anuncia recortes y cancela inscripciones hasta esta fecha: Estos son los afectados

Terror para inmigrantes legales en EE.UU. | Se reveló que una persona fue detenida por el ICE dentro de un tribunal

Confirmado | IRS anuncia la entrega de hasta US$17.670 por hijo a familias migrantes en EE.UU.: Estos son los requisitos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Presidentes de Cortes Superiores respaldan a Janet Tello ante críticas de Fujimori: "La separación de poderes exige respeto"

Elecciones en Piura: solo seis postulantes regionales respaldan compromisos a favor de la diversidad

Municipalidad de Lima se pronuncia tras perder arbitraje y asegura que ha pedido nulidad ante la Corte Americana