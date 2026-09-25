Una sencilla pelea generó un tiroteo en el Walmart de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Una sencilla pelea generó un tiroteo en el Walmart de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Nuevamente un terrible incidente ha ocurrido en un Walmart. Nadie se imaginó que un altercado físico dentro del supermercado que ocurrió en la noche del martes desencadenaría un tiroteo que dejó a una víctima con heridas leves. Las autoridades buscan actualmente al sospechoso, de acuerdo con lo confirmado por WCBD News 2.

Se reporta tiroteo en el Walmart de Summerville

De acuerdo con los reportes, el Departamento de Policía de Summerville recibió un llamado alrededor de las 8.45 a. m. del 22 de septiembre de 2026, desde el Walmart ubicado en 1317 North Main Street. Las autoridades indicaron que dos personas estaban discutiendo dentro del establecimiento cuando la conversación se volvió violenta. Durante el altercado se vio un arma y se realizó un disparo.

Según el medio WCBD News 2, nadie resultó herido por los disparos; sin embargo, la víctima sí sufrió heridas leves durante el forcejeo físico, pues fue empujada contra objetos de exhibición y también rechazó la asistencia médica del servicio de emergencias del condado de Berkeley.

Sospechoso del tiroteo en el Walmart huyó del altercado

El informe del incidente, publicado por el Departamento de Policía de Summerville, reveló que el sospechoso era empleado de la tienda Walmart y que la víctima era una exempleada del mismo establecimiento.

Asimismo, un testigo declaró a los agentes que oyó al sospechoso decir: "Tengo tu arma" antes de guardarse una pistola con cargador de tambor en los pantalones y correr hacia la entrada de la tienda, de acuerdo con lo informado por las autoridades a WCBD News 2. El sospechoso huyó de la tienda y numerosos agentes intentaron localizarlo, pero sin éxito.

La víctima manifestó su intención de presentar cargos contra el sospechoso. Asimismo, durante la inspección, los agentes detectaron posibles daños por el disparo a una baldosa del techo y que el arma identificada como Glock 30S calibre .45 fue registrada como robada.

Por último, la policía informó que seguirá recopilando pruebas e información adicional de los testigos mientras la investigación sigue en curso.