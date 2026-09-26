Alerta máxima en Walmart | Hombre atropella a una mujer mientras caminaba por Fort Campbell Boulevard: Este es su estado de salud

Hombre atropella a una mujer mientras caminaba cerca a un Walmart en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Hombre atropella a una mujer mientras caminaba cerca a un Walmart en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Durante la noche del miércoles pasado, un accidente de tránsito movilizó a diversos equipos de emergencia en la zona comercial de Fort Campbell Blvd., en Clarksville, Tennessee, luego de que un vehículo atropellara a una persona mientras cruzaba la vía cerca de un Walmart, pero ¿qué se sabe de la persona?

De acuerdo con el medio local ClarksvilleNow, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10.20 p. m., en las inmediaciones del Walmart. Hasta el lugar acudieron paramédicos de los servicios de emergencia del condado de Montgomery para poder brindar los primeros auxilios a la víctima y trasladarla de urgencia al hospital Vanderbilt Clarksville.

Mujer fue atropellada por un vehículo cerca del Walmart

El incidente vial ocurrió a las 22.24 horas en la principal arteria vial, en un punto muy concurrido por automovilistas y compradores. Las autoridades locales acudieron rápidamente al llamado de que una transeúnte fue atropellada en esa vía rápida por lo que resguardaron la zona y comenzaron con los peritajes correspondientes.

Este sector comercial, ubicado cerca del Walmart, suele presentar un flujo vehicular constante a altas horas de la noche. La intervención de los equipos de auxilio permitió estabilizar a la víctima en el lugar, previo a ser trasladada al centro médico más cercano para recibir atención especializada.

Falta de cruces peatonales cerca del Walmart aumenta los riesgos de accidentes

Este accidente ha puesto en evidencia los peligros que enfrentan las personas al intentar cruzar esta avenida a la altura de Eagle Court, sector localizado justo enfrente del Walmart Supercenter. En esta intersección no existen semáforos ni señalizaciones para los peatones, lo que obliga a quienes andan a pie a arriesgarse a atravesar carriles de alta velocidad.

Si quieres utilizar un cruce seguro y marcado, deberás desplazarte hasta Quinn Lane, ubicado al sur del establecimiento. La distancia representa un trayecto de aproximadamente 600 metros o una caminata de ocho minutos, un factor que lleva a muchos transeúntes a cruzar por zonas no habilitadas.