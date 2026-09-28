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Política

EE.UU. retira visa al juez Juan Carlos Núñez que falló a favor de Cosco, empresa china que opera el puerto de Chancay

El Departamento de Estado del país norteamericano incluyó al magistrado peruano y a sus familiares en una nueva política de restricciones migratorias que también alcanzó a funcionarios de Bolivia, Colombia y Ecuador.

También se les retiró la visa a funcionarios de Bolivia, Ecuador y Colombia. Foto: composición LR
También se les retiró la visa a funcionarios de Bolivia, Ecuador y Colombia. Foto: composición LR
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El gobierno de Estados Unidos revocó la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos, magistrado del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y la de sus familiares directos. La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado dentro de una nueva política de restricciones contra ciudadanos extranjeros que, según Washington, atentan contra gobiernos elegidos democráticamente mediante actos de corrupción o narcotráfico. El magistrado peruano también es conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, empresa china que opera el puerto de Chancay.

El fallo de Núñez Matos fue emitido el 29 de enero de 2026, tras una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra Ositrán y la Presidencia del Consejo de Ministros. El juez declaró fundada la demanda y ordenó al organismo regulador abstenerse de ejercer sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.

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La decisión judicial limitó la intervención de Ositrán en el megapuerto. El fallo contempló como excepción la determinación de tarifas a usuarios finales, siempre que existiera una decisión previa de Indecopi sobre la falta de competencia en ese aspecto. La resolución generó una disputa sobre el alcance de las facultades del Estado frente a una infraestructura de propiedad privada y de uso público.

Sin embargo, esa sentencia no quedó vigente. La Segunda Sala Constitucional de Lima revocó el fallo de primera instancia y declaró improcedente la demanda de Cosco Shipping. El tribunal sostuvo que el puerto de Chancay es una infraestructura de transporte de uso público y que la empresa que lo opera está sujeta a las facultades de Ositrán.

El caso todavía tiene un nuevo capítulo. Cosco Shipping presentó un recurso de agravio constitucional para llevar la controversia al Tribunal Constitucional. La Segunda Sala Constitucional concedió el recurso en julio y ordenó elevar el expediente al TC, por lo que la disputa sobre las facultades de Ositrán todavía no tiene una decisión definitiva en esa instancia.

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