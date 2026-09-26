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Atención inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | Donald Trump permitirá admitir más de 17.000 refugiados para el 2027

Ten en cuenta que esta medida está dirigida a quienes solicitan un refugio desde el extranjero y no incluirá a aquellas que ya están en EE.UU.

Donald Trump permitirá admitir más de 17.000 refugiados para el 2027.
Donald Trump permitirá admitir más de 17.000 refugiados para el 2027. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Recientemente, la administración de Donald Trump evaluó recibir un aproximado de 17.500 refugiados en Estados Unidos para el año 2027, con una parte mayoritaria destinada a sudafricanos blancos de acuerdo a Associated Press (AP). En caso se concrete, esta decisión significaría un gran cambio en la política migratoria estadounidense.

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Cabe mencionar que esta medida se aplicará como parte del Programa de Admisión de Refugiados, creado para ofrecer protección a las personas que se ven obligadas a abandonar sus países debido a guerras, persecución u otros conflictos, permitiéndoles buscar seguridad y permanecer en territorio estadounidense.

EE.UU. admitirá hasta 17.500 refugiados en el país

Esta decisión significa un cambio importante en la política de refugiados en Estados Unidos. Anteriormente, el programa estadounidense ha recibido a personas de diversas partes del mundo. Según HIAS, desde la creación del programa en 1980, Estados Unidos admitió un promedio de 92.000 refugiados al año.

De acuerdo con la notificación enviada al Congreso y obtenida por Associated Press, la administración de Trump señala que los sudafricanos blancos, sobre todo los afrikáners, enfrentan confiscaciones de tierras y otras formas de persecución en Sudáfrica. Sin embargo, el gobierno sudafricano rechazó esta afirmación e indicó que los afrikáners no son una minoría perseguida en el país.

Ten en cuenta que los afrikáners descienden principalmente de colonos neerlandeses y franceses que llegaron a Sudáfrica en el siglo XVII. Las organizaciones dedicadas al reasentamiento de inmigrantes en Estados Unidos cuestionaron la decisión.

Naomi Steinberg, vicepresidenta de HIAS para políticas y defensa en materia de refugiados e inmigración, afirmó a través de un comunicado citado por Associated Press: "Durante más de cuatro décadas, el programa de refugiados de Estados Unidos ha proporcionado una vía que salva vidas a personas que huyen de la violencia y la persecución".

¿Cuáles son los cambios que experimentó el programa de refugiados tras el regreso de Trump?

Tras el regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ordenó suspender inicialmente el programa de refugiados. La medida dejó a las personas que tenían previsto viajar a Estados Unidos sin completar su proceso de llegada. Unos meses después, el gobierno reactivó el programa con un enfoque centrado en los sudafricanos blancos.

El año pasado, el límite se había establecido inicialmente en 7.500 refugiados y luego se incrementó a 17.500, luego de que el gobierno señalara que se había producido una emergencia de refugiados en Sudáfrica.

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