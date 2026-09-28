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Política

Susel Paredes critica que el JNE no resuelva la situación de López Aliaga a una semana de la elección: "¿Le tienen miedo?"

La candidata a la alcaldía de Lima considera que el JNE está "jugando en los hechos a favor de López Aliaga” al no dar una respuesta. Roberto Burneo, presidente del JNE, ya se ha pronunciado sobre el tema y comunicado que la decisión la tomará el Pleno.

Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima con Ahora Nación, cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no resuelva si entregará las credencial a Rafael López Aliaga. Foto: composición LR
Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima con Ahora Nación, cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no resuelva si entregará las credencial a Rafael López Aliaga. Foto: composición LR
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Susel Paredes, candidata a la alcaldía de Lima con Ahora Nación, cuestionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no resuelva si entregará las credencial a Rafael López Aliaga si la lista de Renovación Popular resulta ganadora.

En entrevista a RPP resaltó que el JNE "se demora en sacar la resolución” y que ello representa “una falta de respeto a los limeños y las limeñas”.

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“¿Qué pasa, tienen miedo de López Aliaga?”, dijo.

Al tener en cuenta la ausencia de una respuesta de parte del organismo electoral, consideró que está "jugando en los hechos a favor de López Aliaga”.

“¿Cómo es posible que hoy lunes no sepamos la opinión del Jurado Nacional de Elecciones?”, exclamó.

JNE aún no decide si entregaría credenciales a RLA

Roberto Burneo, presidente del JNE, ya se ha pronunciado sobre el tema y comunicado que la decisión la tomará el Pleno.

“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el pleno el que va a tomar ya las decisiones”, anunció y agregó que se encuentran en sesión permanente.

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Tampoco indicó una fecha exacta: “Ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda hacerlo. Yo les daré la información cuando ya tengamos una decisión”.

Exhortó a los ciudadanos a monitorear los canales oficiales del organismo porque todas las decisiones son públicas.

Rafael López Aliaga al JNE: “Piña pues”

Al ser consultado por el tema, López Aliaga mencionó que por ley si es que no hay alcalde debe asumir el primer regidor de la lista.

“Piña pues. No hay ley que habilite al JNE a proclamar a otro regidor. Tú no puedes dar leyes a tu capricho”, dijo en entrevista a Canal N.

Si ellos quieren cambiar una norma tendrían que ir al Congreso y ya no sería para este periodo.

Anteriormente, a mediados de septiembre, el ex candidato presidencial, ha mencionado que él no está postulando al cargo de alcalde sino al de primer regidor, por lo que no tiene ninguna prohibición legal.

"Lo que dice la Constitución es ‘prohibido candidatear -el verbo es muy importante en derecho- a ser alcalde de Lima'. Yo no he candidateado a alcalde de Lima. Yo estoy candidateando a teniente alcalde o primer regidor, y teniendo a Lucho Rubio como alcalde. Toda la panelería que tú ves, que se hizo hace 2 meses, está con Lucho Rubio y Rafael López Aliaga. Yo he estado fuera de Lima, inclusive, 21 días, hasta saber la decisión de Lucho Rubios", declaró a RPP.

Por ello dijo que es una “mentira” decir que está postulando a una "reelección”.

Finalmente, explicó que en el supuesto caso que Renovación Popular gane en Lima, se tendría que aplicar la norma.

“Allí tienen que aplicar la ley, en el artículo 24. Así de simple. El derecho es muy lógico, es muy articulado. Aquí no estamos con caprichos, con qué me provoca, qué deseo, qué siento. Tiene una articulación lógica", anotó.

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