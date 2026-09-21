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Alerta máxima en Walmart | Anciano es golpeado hasta las muerte por los padres de una trabajadora del supermercado: Este fue el insólito motivo

El hombre de 77 años falleció luego de ser atacado por los padres de una adolescente que trabaja en el Walmart, pero ¿qué ocurrió?

Anciano es golpeado hasta las muerte por los padres de una trabajadora del Walmart.
Anciano es golpeado hasta las muerte por los padres de una trabajadora del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Un terrible incidente ha aterrorizado a varios clientes de un Walmart. La policía de Norfolk, Virginia, recibió una denuncia de parte de la esposa de un hombre de 77 años, quien falleció luego de ser agredido por los padres de una joven empleada del supermercado. Todo ocurrió luego de que el hombre mayor acusara a la adolescente de casi atropellar a su esposa con un carrito de compras.

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Se conoció que las autoridades están investigando el caso para aclarar todos los pormenores del suceso y conocer cuáles son las acciones que deben tomar contra los involucrados.

Adulto mayor falleció a causa de una mortal golpiza dentro de un Walmart

El pasado 8 de junio, el hombre mayor identificado como Bert Atienza, de 77 años, quien fue cliente de Walmart por mucho tiempo, falleció en un hospital luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico contundente, un día después de ser agredido en el establecimiento de Norfolk, Virginia, EE. UU. Fue su esposa quien denunció la golpiza que le dieron a su pareja.

De acuerdo con los reportes de 'WTKR' y 'New York Post', el incidente ocurrió cuando Bert y su esposa Josephine estaban realizando compras luego de asistir a la iglesia, cuando una empleada de 17 años atropelló a Josephine con un carrito, lo que provocó una discusión entre Atienza y la joven.

La situación se puso más violenta cuando Travis White y Erika Mitchell, padres de la empleada, no dudaron en atacar a la pareja de adultos mayores. En un video de vigilancia, se logra ver cómo Atienza fue empujado y golpeado, mientras su esposa intentaba protegerlo. Josephine contó también que su esposo, a pesar de estar herido, intentaba comunicarse con ella, pidiéndole ayuda.

Esta agresión dejó a Atienza inconsciente, y aunque fue trasladado rápidamente a un hospital, no logró sobrevivir a los golpes. Josephine, visiblemente afectada, expresó a los medios la angustia que sintió en ese momento al recordar la paliza que le dieron a su esposo, enfatizando que él no dudaba en expresar su descontento ante las situaciones injustas.

¿Cuáles son los cargos que enfrentan los acusados sobre la muerte de Bert Atienza?

Inicialmente en la investigación, los médicos forenses han confirmado que la causa de la muerte fue un homicidio. Por ello, White, de 44 años, y Mitchell, de 42 años fueron detenidos unos días después y ahora enfrentan acusaciones por lesiones graves provocadas por la discusión, así como por lesiones graves agravadas y conspiración para cometer un delito grave.

Por último, los cargos que se le han impuesto son asesinato de segundo grado, de acuerdo a los registros judiciales revisados por 'The Post'; sin embargo, no se han revelado más detalles sobre el desenlace.

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