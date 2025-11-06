HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     
Fútbol Peruano

Jairo Vélez y la encrucijada que vive por su continuidad en Universitario tras el tricampeonato: "Es un tema que no depende de mí"

Jairo Vélez, quien actualmente se encuentra a préstamo en Universitario por parte de César Vallejo, destacó que continuar en el club crema representaría una gran oportunidad para su carrera como futbolista. Sin embargo, reconoció que su futuro deberá definirse en conversaciones entre ambas instituciones.

Jairo Vélez tiene contrato con César Vallejo hasta el 2027. Foto: archivo GLR
Jairo Vélez tiene contrato con César Vallejo hasta el 2027. Foto: archivo GLR

El futuro de Jairo Vélez en Universitario de Deportes es incierto. En una reciente entrevista con el programa 'Colectivo World', el mediocampista ecuatoriano habló sobre su situación en el club crema. Como se sabe, el jugador se encuentra a préstamo por parte de César Vallejo, institución con la que mantiene contrato hasta 2027. Sin embargo, el cuadro trujillano no estaría dispuesto a cederlo nuevamente, ya que mantiene la esperanza de regresar a la Liga 1 y considera que contar con un futbolista de su nivel sería beneficioso para el equipo.

Por su parte, Vélez expresó su deseo de continuar en Universitario, pues considera que el club representa una gran oportunidad para su carrera profesional. No obstante, reconoció que su continuidad no depende de él, sino de lo que acuerden ambas instituciones.

PUEDES VER: ¿Quién es Philipp Eisele Yupanqui, la joven promesa del Eintracht Frankfurt que convocó Manuel Barreto?

lr.pe

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre su futuro en Universitario?

“Es diferente. Acá lo que genera este club a nivel nacional es otra cosa. He venido de una experiencia de Vallejo, tengo un gran cariño, pero este club es totalmente diferente”, explicó en un primer momento.

Yo me quiero quedar acá. Uno como futbolista siempre quiere esto, seguir mejorando. Yo le tengo un gran cariño y aprecio a la Vallejo, pero esto también es parte de mi carrera como profesional de seguir creciendo, de seguir logrando éxitos y creo que Universitario hoy en día es lo que más me conviene, hablando personalmente, pero eso es un tema que no depende de mí”, explicó Vélez.

PUEDES VER: Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

lr.pe

Jairo Vélez espera tener oportunidad en la selección peruana

En otro momento de la conversación, el ecuatoriano nacionalizado peruano resaltó que deseo de formar parte de la Bicolor, no obstante reconoció que espera paciente este llamado.

“Ya tengo acá en Perú, este es mi sexto año y si le agregamos al que jugué en San Martín sería el séptimo. Siempre me han tratado bien, tengo muchos amigos peruanos. No trato de adelantarme porque espero que llegue ese momento y decir, tampoco quiero pasar de atrevido”, fueron las palabras de Vélez.

Notas relacionadas
Universitario de Deportes sale a sacarle lustre a su tricampeonato ante Deportivo Garcilaso

Universitario de Deportes sale a sacarle lustre a su tricampeonato ante Deportivo Garcilaso

LEER MÁS
Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

LEER MÁS
Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

LEER MÁS
Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Cusco FC vs Sport Boys: hora y canal del partido por el arranque de la fecha 18 en el Torneo Clausura 2025

Cusco FC vs Sport Boys: hora y canal del partido por el arranque de la fecha 18 en el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

LEER MÁS
Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Fútbol Peruano

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025