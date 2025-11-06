El futuro de Jairo Vélez en Universitario de Deportes es incierto. En una reciente entrevista con el programa 'Colectivo World', el mediocampista ecuatoriano habló sobre su situación en el club crema. Como se sabe, el jugador se encuentra a préstamo por parte de César Vallejo, institución con la que mantiene contrato hasta 2027. Sin embargo, el cuadro trujillano no estaría dispuesto a cederlo nuevamente, ya que mantiene la esperanza de regresar a la Liga 1 y considera que contar con un futbolista de su nivel sería beneficioso para el equipo.

Por su parte, Vélez expresó su deseo de continuar en Universitario, pues considera que el club representa una gran oportunidad para su carrera profesional. No obstante, reconoció que su continuidad no depende de él, sino de lo que acuerden ambas instituciones.

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre su futuro en Universitario?

“Es diferente. Acá lo que genera este club a nivel nacional es otra cosa. He venido de una experiencia de Vallejo, tengo un gran cariño, pero este club es totalmente diferente”, explicó en un primer momento.

“Yo me quiero quedar acá. Uno como futbolista siempre quiere esto, seguir mejorando. Yo le tengo un gran cariño y aprecio a la Vallejo, pero esto también es parte de mi carrera como profesional de seguir creciendo, de seguir logrando éxitos y creo que Universitario hoy en día es lo que más me conviene, hablando personalmente, pero eso es un tema que no depende de mí”, explicó Vélez.

Jairo Vélez espera tener oportunidad en la selección peruana

En otro momento de la conversación, el ecuatoriano nacionalizado peruano resaltó que deseo de formar parte de la Bicolor, no obstante reconoció que espera paciente este llamado.

“Ya tengo acá en Perú, este es mi sexto año y si le agregamos al que jugué en San Martín sería el séptimo. Siempre me han tratado bien, tengo muchos amigos peruanos. No trato de adelantarme porque espero que llegue ese momento y decir, tampoco quiero pasar de atrevido”, fueron las palabras de Vélez.