Rodrigo Ureña tiene contrato vigente con Universitario hasta fines del 2026, pero su continuidad en el club podría correr riesgo. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el volante chileno ya se encuentra analizando ofertas del extranjero debido a que, hasta el momento, la 'U' no le ha propuesto una mejora de condiciones para prolongar su estadía en tienda crema luego de proclamarse tricampeón.

"A Rodrigo Ureña, que termina contrato todavía el próximo año y no está en proceso de nacionalización ni nada, aún no se le ha planteado una extensión del vínculo con mejora de contrato", informó el comunicador en el programa de YouTube 'L1 Radio'.

¿Rodrigo Ureña puede dejar Universitario?

Peralta indicó que la intención del futbolista sería poder concretar "el último buen contrato que tenga" en su carrera. De no lograrlo con Universitario, Ureña cuenta con la opción de hacer uso de su cláusula de salida para encontrar un nuevo destino en el extranjero.

"Su entorno ya está viendo posibilidades de afuera para ver si aparece algo mucho mejor en el aspecto económico y de proyecto", remarcó el periodista deportivo acerca del mediocampista de 32 años.

Álvaro Barco sobre Rodrigo Ureña: "Queremos que se quede"

Previamente, el director deportivo de la 'U', Álvaro Barco, se pronunció acerca de la situación de Ureña. Según expresó, el deseo en la institución es que el chileno siga en el plantel, aunque aseguró que no le pondrán trabas si su deseo es irse y se cumplen las condiciones para su salida.

"Queremos que se quede Rodrigo, que es un jugador sumamente importante en el equipo. Él tiene cláusula de salida y si algún club aplica esa cláusula, y el jugador quiere irse, no estamos en capacidad de negociación. Quisiéramos que Rodrigo se quede una temporada más, ya veremos a fin de año"