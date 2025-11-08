HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Universitario celebró a lo grande su tricampeonato con un 0-0 ante Deportivo Garcilaso en un estadio Monumental abarrotado

La fiesta por las celebraciones de la estrella 29 fueron hasta altas horas de la noche.

Universitario campeón 2025.
Universitario campeón 2025. | Sebastián Blanco

El tradicional “y ya lo veee... y ya lo veee... somos campeones otra vez. Y ya lo veee... y ya lo veee... somos campeones otra vez”, sonó más fuerte que nunca en un estadio Monumental abarrotado, que ayer, como nos tiene acostumbrado fecha tras fecha, metió más de 65.000 hinchas que alentaron sin parar y se quedaron hasta altas horas de la noche para disfrutar un nuevo título de Universitario, que igualó 0-0 Deportivo Garcilaso en esta jornada 18 del Torneo Clausura.

Los cremas fueron amplios dominadores del juego y fallaron mucho en definición a través de Alex Valera, Martín Pérez Guedes, Edison Flores y José el “Tunche” Rivera, por lo que tuvieron que conformarse con un empate para seguir invictos.

Durante el año por el torneo local solo perdió tres veces y sucedió en la primera parte. Sus verdugos fueron Cusco FC, Alianza Atlético y Juan Pablo II, en una pequeña racha negativa que posteriormente pudo levantar y de ahí conseguir el tan deseado ‘plato’ del Torneo Apertura ante Los Chankas junto a su público.

Su participación en la Copa Libertadores no pasó desapercibida y ubicado en el Grupo B con equipos fuertes como River Plate, Barcelona SC e Independiente del Valle, supo arreglárselas y se metió a los octavos de final (2do con 8 puntos), donde lamentablemente chocó con Palmeiras de Brasil, finalista del torneo continental, que se definirá en Lima el próximo sábado 29 de noviembre.

En lo que respecta al Clausura, se mantiene invicto y es solitario líder con 40 puntos, 12 partidos ganados, cuatro empates y cero derrotas.

El técnico Jorge Fossati se mantendrá al mando de la institución con miras al 2026 y tendrá como uno de los objetivos lograr un tetracampeonato histórico, tal y como lo imagina Franco Velazco, administrador temporal de la “U”.

“Estamos apuntando seriamente al tetracampeonato, romper fábulas, aspirar a seguir avanzando en Copa Libertadores y seguir demostrando que la ‘U’ es el equipo más grande”, dijo hace algunos días Velazco.

Esta es la segunda vez que la “U” logra un tricampeonato. La primera vez fue entre los años 1998, 1999 y 2000, sumando ya 29 estrellas.

Notas relacionadas
Premiación a Universitario de Deportes EN VIVO: la 'U' recibió el trofeo de campeón de la Liga 1 2025 en el Estadio Monumental

Premiación a Universitario de Deportes EN VIVO: la 'U' recibió el trofeo de campeón de la Liga 1 2025 en el Estadio Monumental

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Rodrigo Ureña deja en el aire su continuidad en Universitario pese a tener contrato: "Todavía no sé"

Rodrigo Ureña deja en el aire su continuidad en Universitario pese a tener contrato: "Todavía no sé"

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rodrigo Ureña deja en el aire su continuidad en Universitario pese a tener contrato: "Todavía no sé"

Rodrigo Ureña deja en el aire su continuidad en Universitario pese a tener contrato: "Todavía no sé"

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

LEER MÁS
Premiación a Universitario de Deportes EN VIVO: la 'U' recibió el trofeo de campeón de la Liga 1 2025 en el Estadio Monumental

Premiación a Universitario de Deportes EN VIVO: la 'U' recibió el trofeo de campeón de la Liga 1 2025 en el Estadio Monumental

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS
Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto

Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Deportes

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025