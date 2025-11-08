Universitario celebró a lo grande su tricampeonato con un 0-0 ante Deportivo Garcilaso en un estadio Monumental abarrotado

El tradicional “y ya lo veee... y ya lo veee... somos campeones otra vez. Y ya lo veee... y ya lo veee... somos campeones otra vez”, sonó más fuerte que nunca en un estadio Monumental abarrotado, que ayer, como nos tiene acostumbrado fecha tras fecha, metió más de 65.000 hinchas que alentaron sin parar y se quedaron hasta altas horas de la noche para disfrutar un nuevo título de Universitario, que igualó 0-0 Deportivo Garcilaso en esta jornada 18 del Torneo Clausura.

Los cremas fueron amplios dominadores del juego y fallaron mucho en definición a través de Alex Valera, Martín Pérez Guedes, Edison Flores y José el “Tunche” Rivera, por lo que tuvieron que conformarse con un empate para seguir invictos.

Durante el año por el torneo local solo perdió tres veces y sucedió en la primera parte. Sus verdugos fueron Cusco FC, Alianza Atlético y Juan Pablo II, en una pequeña racha negativa que posteriormente pudo levantar y de ahí conseguir el tan deseado ‘plato’ del Torneo Apertura ante Los Chankas junto a su público.

Su participación en la Copa Libertadores no pasó desapercibida y ubicado en el Grupo B con equipos fuertes como River Plate, Barcelona SC e Independiente del Valle, supo arreglárselas y se metió a los octavos de final (2do con 8 puntos), donde lamentablemente chocó con Palmeiras de Brasil, finalista del torneo continental, que se definirá en Lima el próximo sábado 29 de noviembre.

En lo que respecta al Clausura, se mantiene invicto y es solitario líder con 40 puntos, 12 partidos ganados, cuatro empates y cero derrotas.

El técnico Jorge Fossati se mantendrá al mando de la institución con miras al 2026 y tendrá como uno de los objetivos lograr un tetracampeonato histórico, tal y como lo imagina Franco Velazco, administrador temporal de la “U”.

“Estamos apuntando seriamente al tetracampeonato, romper fábulas, aspirar a seguir avanzando en Copa Libertadores y seguir demostrando que la ‘U’ es el equipo más grande”, dijo hace algunos días Velazco.

Esta es la segunda vez que la “U” logra un tricampeonato. La primera vez fue entre los años 1998, 1999 y 2000, sumando ya 29 estrellas.