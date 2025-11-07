HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Rodrigo Ureña deja en el aire su continuidad en Universitario pese a tener contrato: "Todavía no sé"

La 'U' no pudo superar a Deportivo Garcilaso en un partido bastante friccionado, pero los reflectores se los llevó el volante chileno por su picante declaración en zona mixta.

Rodrigo Ureña siembra incertidumbre sobre su futuro en la 'U'. Foto: Lr/Gol Perú
Rodrigo Ureña siembra incertidumbre sobre su futuro en la 'U'. Foto: Lr/Gol Perú

Universitario empató 0-0 con Deportivo Garcilaso, tras un partido sin muchas luces en el Estadio Monumental. El equipo 'crema' dominó de inicio a fin, pero no estuvo fino arriba. De todos modos, celebraron en casa y con su gente el tricampeonato. Sin embargo, Rodrigo Ureña encendió las alarmas al dejar al aire su continuidad luego de ser consultado en zona mixta. "No sé si me quedaré, ya lo hablaremos".

La 'U' jugó más suelto y tranquilo, ya que consiguieron el tricampeonato hace un par de fechas. De todos modos, los hinchas no se cansaron de alentar al equipo e incluso llenaron el popular estadio de Ate (40.000 hinchas) Ureña jugó un buen partido, pero sus declaraciones fueron las que más calaron.

PUEDES VER: Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su futuro en Universitario?

El volante chileno puso en duda su continuidad en Universitario de Deportes pese a tener contrato. "Los rivales vienen a hacer su partido, a cerrarse atrás. Siempre queremos ganar, pero no siempre se puede. No sé si me quedaré, ya lo hablaremos", reveló Rodrigo Ureña.

Notas relacionadas
Universitario consigue un amargo empate ante Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental

Universitario consigue un amargo empate ante Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Premiación a Universitario de Deportes EN VIVO: club crema recibe el trofeo de campeón de la Liga 1 2025

Premiación a Universitario de Deportes EN VIVO: club crema recibe el trofeo de campeón de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS
Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto

Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Deportes

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025