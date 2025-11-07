Rodrigo Ureña deja en el aire su continuidad en Universitario pese a tener contrato: "Todavía no sé"

Universitario empató 0-0 con Deportivo Garcilaso, tras un partido sin muchas luces en el Estadio Monumental. El equipo 'crema' dominó de inicio a fin, pero no estuvo fino arriba. De todos modos, celebraron en casa y con su gente el tricampeonato. Sin embargo, Rodrigo Ureña encendió las alarmas al dejar al aire su continuidad luego de ser consultado en zona mixta. "No sé si me quedaré, ya lo hablaremos".

La 'U' jugó más suelto y tranquilo, ya que consiguieron el tricampeonato hace un par de fechas. De todos modos, los hinchas no se cansaron de alentar al equipo e incluso llenaron el popular estadio de Ate (40.000 hinchas) Ureña jugó un buen partido, pero sus declaraciones fueron las que más calaron.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre su futuro en Universitario?

El volante chileno puso en duda su continuidad en Universitario de Deportes pese a tener contrato. "Los rivales vienen a hacer su partido, a cerrarse atrás. Siempre queremos ganar, pero no siempre se puede. No sé si me quedaré, ya lo hablaremos", reveló Rodrigo Ureña.