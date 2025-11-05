Canal confirmado de Universitario contra Deportivo Garcilaso por la penúltima fecha del Torneo Clausura

La 'U' busca prolongar su invicto en el Torneo Clausura ante el Rico Garci. Foto: composición de LR/Universitario/Deportivo Garcilaso

La 'U' busca prolongar su invicto en el Torneo Clausura ante el Rico Garci. Foto: composición de LR/Universitario/Deportivo Garcilaso

Universitario de Deportes jugará su último partido como local ante Deportivo Garcilaso en cotejo correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura. El equipo crema, que se proclamó campeón de la Liga 1 2025 y tricampeón nacional hace un par de semanas, tendrá su tan ansiada ceremonia de premiación en el Estadio Monumental de Ate, ante decenas de miles de hinchas.

El equipo dirigido por Jorge Fossati ya no tiene ninguna obligación, por lo que cualquier resultado que obtenga no influirá en su condición de flamante campeón. Sin embargo, los merengues buscarán regalarle un triunfo a su gente, aunque el Garci no se las pondrá fácil, pues actualmente está en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana.

¿Qué canal transmitirá Universitario contra Deportivo Garcilaso?

En territorio peruano, la transmisión por TV del partido entre estudiantiles y cusqueños irá por la señal de GOLPERU, canal 14 y 714 HD en exclusiva de Movistar TV. En otros países, se podrá ver desde su señal internacional.

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Paraguay: GolTV Latinoamérica

Perú: GolTV Latinoamérica

Uruguay: GolTV Latinoamérica

Venezuela: GolTV Latinoamérica

Estados Unidos: GolTV Internacional.

¿Cómo ver Universitario contra Deportivo Garcilaso por internet?

Si no tienes acceso a una TV y quieres seguir el Universitario contra Garcilaso en línea, descarga la aplicación Movistar TV App e ingresa con tu número de cliente para disfrutar del acceso a contenido de canales como GOLPERU y más en tu SmartTV, teléfono celular, PC, tablet, etc.

¿Cuándo juega Universitario contra Deportivo Garcilaso?

El partido entre la 'U' y el Pedacito de Cielo se disputará este viernes 7 de noviembre, a partir de las 9.00 p. m. Se espera un lleno total en el Monumental, pues hasta el momento ya se han vendido más de 57.000 entradas.