La Liga 1 va llegando a su fin con Universitario como el flamante tricampeón del fútbol peruano y Alianza Lima, Sporting Cristal peleando por acceder directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Asimismo, crece la competencia por el goleador del Torneo Clausura. Justamente, Álex Valera y Facundo Callejo lideran la tabla de goleadores en el último certamen de la temporada 2025.

Ambos jugadores fueron piezas claves para sus equipos. 'Valegol' lideró el ataque de Universitario de Deportes en Liga 1 y en la Copa Libertadores. Asimismo, el '9' de Cusco FC apareció con un doblete contra Sport Boys en e Inca Garcilaso de la Vega.

¿Cuántos goles lleva Álex Valera y Facundo Callejo en el Torneo Clausura?

Álex Valera lleva 17 goles en el año, pero en el Torneo Clausura registra 9 goles y Facundo Callejo 10. Es importante destacar que el actual atacante del conjunto 'dorado' registra un total de 29 encuentros, 22 goles y 3 asistencias en la temporada.

Quintero UTC Cajamarca 10 F. Callejo Cusco Fútbol Club 10 A. Valera Universitario de Deportes 9 Y. Mena Alianza UDH 9 J. Sanguinetti Sport Huancayo 7 M. Sen Comerciantes Unidos 7 I. Ávila Sporting Cristal 6 J. Vidales FBC Melgar 6 E. Naya Deportivo Garcilaso 6 M. Da Luz ADT Tarma 6 P. Guerrero Alianza Lima 6



¿Cuál es el récord que Álex Valera quiere romper en Universitario?

La intención de Álex Valera es romper una poderosa marca. "Tiene la intención de llegar a los 100 goles y hacer historia con el club. Siente que lo puede hacer. Está muy ilusionado con eso", reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa L1 Radio.

Ricardo Morales, agente del delantero, ratificó el deseo de su representado de continuar en el club hasta el 2026. "Álex desea permanecer en Universitario, anhela conquistar el tetracampeonato y realizar una destacada participación en la Copa Libertadores, lo que le permitiría consolidarse internacionalmente y abrirse oportunidades en la selección nacional", declaró en L1 MAX.

¿Qué jugadores podría fichar Universitario para el 2026?

Por el momento, desde el conjunto de Ate no se conoce de un interés concreto por algún futbolista peruano o extranjero, aunque sí se han mencionado ciertos nombres. Uno de los que suena es Pablo Erustes, delantero de Deportivo Garcilaso, quien fue ofrecido a la 'U', según comentó el periodista Gustavo Peralta. El comunicador aclaró que, por ahora, el cuadro crema solo ha escuchado el ofrecimiento.