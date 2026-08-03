Keiko Fujimori sorprende al revelar en vivo el inesperado paquete que Karen Schwarz le mandó a Palacio: "Me sentí..."

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En su inicio como mandataria del Perú, Keiko Fujimori sorprendió a la nación durante una transmisión en vivo por redes sociales. Lo inesperado no fue su discurso sobre sus planes de gobierno, sino la mención a la conocida conductora Karen Schwarz, pareja de Ezio Oliva. ¿Qué revelación inesperada hizo?

Keiko Fujimori genera controversia al mencionar paquete en vivo de Karen Schwarz a Palacio

Keiko Fujimori causó revuelo el pasado fin de semana al realizar una transmisión en vivo, lo que generó múltiples reacciones al mencionar a Karen Schwarz, presentadora de televisión y actual pareja de Ezio Oliva.

A pesar de que Schwarz reside actualmente en España, la figura del espectáculo ha estado atenta a los movimientos de la hija de Alberto Fujimori, quien empleó diseñadores peruanos para su toma de posesión y se dedicó a agradecer los numerosos obsequios recibidos en Palacio de Gobierno, donde ejerce sus funciones.

Con actitud de influencer, sorprendió al mencionar a Schwarz y divulgar sobre un imprevisto paquete de su línea Valente, especializada en ropa modeladora para diferentes tipos de cuerpo.

Aunque Schwarz no hizo pública esta entrega, Keiko lo divulgó agradeciendo su confort con las prendas y brindando publicidad a la marca.

"También quiero agradecer a Karen Schwarz por enviarme prendas de su marca Valente; me resultaron muy cómodas", expresó Fujimori sonriendo.

La controversia en redes no se hizo esperar, con opiniones que iban desde la gratitud por apoyar emprendimientos locales hasta cuestionamientos sobre el origen del agradecimiento.