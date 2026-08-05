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Kenji Fujimori revela cómo es su actual relación con Keiko Fujimori tras su ausencia en los eventos: "Mi familia es Érika, mi suegra..."

Kenji Fujimori fue consultado ante las constantes críticas que recibe en redes sociales por su ausencia tras la victoria de Keiko Fujimori.

Kenji Fujimori se pronuncia tras alejarse de Keiko Fujimori
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Kenji Fujimori se pronunció sobre la relación que mantiene con la presidenta Keiko Fujimori y descartó que exista un enfrentamiento entre ambos. Durante una entrevista para Panamericana TV, el excongresista también explicó por qué decidió no asistir a la ceremonia de juramentación presidencial y sorprendió al revelar quiénes conforman hoy su entorno familiar más cercano.

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Kenji Fujimori descarta distanciamiento con Keiko Fujimori

En conversación con la periodista Thaís Casalino, el conductor del pódcast 'Tampoco Tampódcast' fue consultado sobre el vínculo que mantiene con su hermana tras asumir la Presidencia de la República. Ante ello, negó que exista una mala relación y sostuvo que los asuntos familiares no tienen por qué hacerse públicos.

"Nosotros no estamos enemistados, la gente cree que hay bronca, pero los deseos de buena fe, los proyectos de vida siempre tienen que ser en privado, no necesariamente todo tiene que ser público, no siempre todo tiene que ser en cámara, no te lo pueden imponer, los proyectos de vida son 100% personalísimos", afirmó.

Asimismo, aseguró que le desea éxitos a Keiko Fujimori en esta nueva etapa, al igual que a las demás autoridades que asumieron funciones.

"Le mando saludos, obviamente desearle todo lo mejor, no solamente a ella sino a todas las autoridades nuevas que han entrado porque los ciudadanos lo que queremos obviamente es que cada día sea mejor", señaló.

¿Por qué Kenji Fujimori no asistió a la juramentación de Keiko?

Durante la entrevista, Kenji Fujimori explicó que su ausencia en la ceremonia de toma de mando respondió a una decisión personal de mantenerse completamente alejado de la actividad política y concentrarse en los proyectos que desarrolla en el ámbito digital.

Según indicó, desde el inicio de su pódcast dejó claro que el contenido tendría un enfoque exclusivamente de entretenimiento, razón por la que busca evitar cualquier participación que pueda interpretarse como un vínculo con la política.

"Porque yo estoy totalmente desligado del tema político. Desde que arranqué el pódcast dije: 'Esto es 100% entretenimiento'. (...) Yo ya he decidido dar un paso al costado y mantener haciendo contenido y mantener mi vida privada muy al margen de ello", manifestó.

La respuesta de Kenji Fujimori sobre quién considera su familia

Uno de los momentos más comentados de la entrevista se produjo cuando el excongresista fue consultado sobre su entorno familiar en presencia de su esposa, Érika.

Al responder, Kenji Fujimori aseguró que actualmente su núcleo familiar está conformado por su pareja y su suegra. "Mi familia es Érika, mi suegra, y los dos lo disfrutamos mucho", expresó.

Tras esa respuesta, la conductora le recordó que Keiko Fujimori también forma parte de su familia. En ese momento, fue su esposa quien intervino con una breve frase: "Le toca".

Las declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron sus palabras como una muestra de que actualmente prioriza su vida personal y familiar, mientras que otros consideraron que simplemente reflejan la nueva etapa que atraviesa, alejado de la política.

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