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Carlos Alcántara se defiende tras ser tildado de "viejo verde" por salidas con mujeres jóvenes: "¿Tendría que salir solo con las de mi edad?"

El actor Carlos Alcántara fue captado con mujeres jóvenes luego de separarse de Jossie Lindley tras más de 31 años juntos. En entrevista, respondió con firmeza y defendió su estilo de vida.

Carlos Alcántara anunció su separación de Jossie Lindley en febrero de 2026.
Carlos Alcántara anunció su separación de Jossie Lindley en febrero de 2026. | Foto: composición LR/Instagram
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Tras anunciar su separación de Jossie Lindley luego de tres décadas juntos, Carlos Alcántara ha estado en el centro de comentarios por sus apariciones públicas acompañado de mujeres más jóvenes. El actor y comediante de 61 años no esquiva las críticas y asegura que está disfrutando de su vida sin sentirse obligado a cumplir con estereotipos de edad.

Las imágenes compartidas en redes sociales y las especulaciones sobre sus salidas generaron cuestionamientos, especialmente de quienes lo tildaron de comportarse como un “viejo verde”. ‘Cachín’ respondió con firmeza y explicó que no piensa limitarse por prejuicios.

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Carlos Alcántara se defiende de críticas por salir con mujeres jóvenes

El actor de 'La Gran Sangre' rechazó la etiqueta que lo señala por salir con mujeres menores que él. "Eso lo entiendo como un hombre mayor que sale con gente menor. Pregunto: ¿Tendría que salir solo con las de mi edad?", expresó en entrevista con Trome. Con esta frase, Alcántara dejó claro que no acepta que se le impongan reglas sobre su vida personal.

También aclaró que no mantiene una relación formal y que su interés está en sentirse bien consigo mismo. "No le estoy haciendo daño a nadie. No estoy en una relación", dijo, subrayando que sus decisiones no afectan a terceros.

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En esa línea, Carlos Alcántara ironizó sobre las críticas y habló de sus preferencias. "Si me tira onda alguien más joven, qué hago, es una opción", señaló. No obstante, precisó que no se trata de buscar parejas demasiado jóvenes, sino de la conexión, y contó su experiencia con una mujer de más edad: "Tampoco hablo de tener una novia de 18. No pongo límites. Te comento que conocí a una dama mucho mayor y me pareció hermosa desde su físico, conversación, trato y perfume".

Alcántara insistió en que disfruta de su vida, al ser consultado si estaba viviendo una “segunda adolescencia” tras su separación. “A los 61 años no puedes abandonarte. O sea, ¿no debería salir, ir a bailar y debería estar cuidando de mis nietos que todavía no tengo? Repito: estoy disfrutando”, declaró.

Sobre su expareja Jossie Lindley, 'Cachín' fue enfático al compartir que sentía mucha admiración hacia ella más allá de la ruptura y descartó por completo haberle sido infiel. "No aparecerá nada que desmienta lo que afirmo", sentenció, en referencia a los rumores de engaño durante su matrimonio.

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