Janet Barboza deja en shock al revelar cuántos años le lleva a su novio empresario: “Estoy en la plenitud”

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Janet Barboza contó por primera vez detalles inéditos de su relación con Félix Moreno, el arquitecto que le robó el corazón luego de permanecer cuatro años soltera. La conductora de 'América hoy' señaló que convive con su pareja, aunque admitió que no se casaría con él, ya que no cree en el matrimonio. "No es necesario un papel para ser feliz con una persona y que te vaya bien", contó a Trome.

Además, la popular 'Rulitos' sorprendió al revelar la gran diferencia de edad que tiene con su novio, con quien comparte el gusto por llevar una vida saludable y practicar deportes. "Él no es mi colágeno. Estoy enamorada, contenta, feliz. He encontrado a una persona que tiene los mismos gustos que yo", manifestó.

Janet Barboza revela cuántos años de diferencia le lleva a su novio Félix Moreno

Janet Barboza señaló que acaba de cumplir 52 años y que "está en la plenitud, en el mejor momento de su vida". Por esa razón, decidió convivir con Félix Moreno. "No quiero perder el tiempo, no quiero cortejo de un mes, compromiso a los seis meses, vivir a los dos años", explicó la presentadora a dicho diario.

Además, señaló que su pareja tiene 44 años. En conclusión, ambos tienen una diferencia de edad de ocho años. Al respecto, la presentadora rechazó las versiones que indicaban que él era su colágeno.

"Este cuerpo caribeño está a pedir de boca; pero necesitaba que alguien le dé cariño y encontré a este moreno guapísimo de 1,85 metros, que también le encanta el deporte, y dije: ‘Esos brazos me tienen que apachurrar en algún momento’. Fue un flechazo mutuo", reveló Barboza a Trome.

Janet Barboza revela cómo conoció a Félix Moreno

Janet Barboza contó que se encontraba en búsqueda de un arquitecto para realizar unos trabajos en su domicilio. Sin embargo, según relató la conductora, al ver una fotografía de Félix Moreno, quedó impactada por su físico y decidió contratarlo.

"Iba a remodelar mi casa y me cae a pelo porque encima me sale gratis, ja, ja. Me lo recomendaron, hice casting, vi su foto, sus brazos y dije: ‘Le haré una entrevista en vivo’. Al verlo guapo, grande y fornido, tuvimos más reuniones, ja, ja. Y así tenía que pasar", finalizó.