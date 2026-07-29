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Kyara Villanella deja sola a su madre Keiko Fujimori y no asiste a la Parada Militar 2026: solo Kaori Villanella acompañó a la presidenta

La presidenta Keiko Fujimori solo estuvo acompañada por su hija menor Kaori Villanella durante el Desfile Militar, mientras que la sorpresiva ausencia de Kyara Villanella llamó la atención de muchos asistentes.

Keiko Fujimori solo tiene dos hijas: Kyara y Kaori Villanella. Foto: Composición LR/Instagram.
Keiko Fujimori solo tiene dos hijas: Kyara y Kaori Villanella. Foto: Composición LR/Instagram.
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Kyara Villanella, la hija mayor de Keiko Fujimori, sorprendió al no asistir a la tradicional Gran Parada Militar 2026, realizada el miércoles 29 de julio en la avenida Brasil. La ausencia de la modelo de 18 años causó sorpresa en los televidentes y se convirtió en tema de debate en redes sociales.

De esta manera, la influencer habría decidido no acompañar a su madre en esta ceremonia, luego de haber estado presente en dos actos oficiales previos: la entrega de credenciales y la juramentación como presidenta de la República. En ambas ocasiones, la joven estuvo acompañada por su novio, Adrián Harboe.

PUEDES VER: Kyara Villanella expone mensajes de Ricardo Mendoza y revela por qué teme ir a ‘Hablando huevadas’: “Él me encanta”

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Kaori Villanella sí decidió acompañar a su madre Keiko Fujimori ante ausencia de Kyara

Imágenes de La República captaron el estrado donde se encontraba la familia de Keiko Fujimori durante la Parada Militar 2026. En ese momento, llamó la atención la ausencia de Kyara Villanella, y su hermana, Kaori, era la única hija de la presidenta presente en la ceremonia.

La menor de las hijas de la mandataria siguió atentamente cada detalle del desfile militar, mientras su madre permanecía en el estrado principal junto a otras autoridades. Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que la influencer no asistió a la primera Parada Militar presidida por su mamá. Pese a contar con millones de seguidores en redes sociales, Kyara no suele realizar publicaciones constantes ni emitir comunicados sobre sus actividades personales.

PUEDES VER: Kyara Villanella impacta al llegar con su novio Adrián Harboe a la juramentación de su madre Keiko Fujimori como presidenta

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Kyara Villanella expone que Ricardo Mendoza le envió mensajes por Instagram

Durante una entrevista en el podcast de Gaela Barraza, la influencer Kyara Villanella sorprendió al revelar que Ricardo Mendoza, de 'Hablando huevadas', le escribió a través de Instagram. La joven no dudó en exponer los mensajes y señaló que es una gran admiradora del humorista y del programa de YouTube.

"Hola, ¿qué tal? Me escribió. Yo le puse: ‘Hola, Ricardo, te amo, pero ahí no más. Él me encanta y siempre lo miro", declaró Kyara. Sin embargo, también mostró su miedo de asistir al show, ya que no sabría cómo reaccionar si le entregan el micrófono o si los comediantes realizan alguna broma sobre ella durante el espacio.

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