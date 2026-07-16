Jeffry Fischman devela el tercer capítulo de sus sesiones de estudio con una entrega muy esperada. Foto: difusión

Jeffry Fischman devela el tercer capítulo de sus sesiones de estudio con una entrega muy esperada. Foto: difusión

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Tras la gran acogida de las nuevas versiones de 'Invencible' y 'Estoy tan gris', Jeffry Fischman revela el tercer capítulo de sus sesiones de estudio con una entrega muy esperada. Se trata de 'En esta habitación', pieza lanzada originalmente en el 2000 como parte del icónico álbum 'Hembra' y que se mantiene hasta este miércoles como uno de los pilares más importantes en la historia del rock peruano.

Lejos de apelar a la nostalgia o a la simple recreación de un aniversario, Fischman aborda esta composición, de su autoría, desde su realidad actual: la de un productor y artista en constante evolución que este año inició su camino solista con el sencillo 'Alejándome de ti'. De esa búsqueda nace este proyecto audiovisual disponible exclusivamente en YouTube, plataforma donde el miembro fundador de Libido decide darles un nuevo aire a las canciones que definieron su carrera.

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“No quise volver a registrar estos temas para mirar hacia atrás, sino para entender quién soy hoy en día. Son canciones que han madurado conmigo y que, con los años, van cobrando un sentido diferente”, reflexiona Fischman sobre el trasfondo de la sesión.

El nuevo propósito de Jeffry Fischman

Más que una nueva grabación, este registro reúne un nuevo enfoque de Fischman como artista y compositor, donde prioriza la química del momento y su madurez por encima de la copia fiel de la versión de estudio. El proyecto cuenta con la producción del propio Fischman, la mezcla conjunta de Jose Carlos Ponce y Jeffry Fischman, y la masterización a cargo del legendario Ted Jensen en Sterling Sound.

La grabación, disponible en YouTube, también funciona como carta de presentación de Fisch Studios, el nuevo centro de operaciones creativas del músico en Lima, diseñado especialmente para el desarrollo, la producción y la experimentación de proyectos artísticos propios y de nuevos talentos.