El empresario Jackson Mora Rodríguez fue trasladado este miércoles al Establecimiento Penitenciario Ancón 1, cumpliendo la orden del Poder Judicial. Fotos: difusión.

El empresario Jackson Mora Rodríguez fue trasladado este miércoles al Establecimiento Penitenciario Ancón 1, cumpliendo la orden del Poder Judicial. Fotos: difusión.

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Tal y como lo dispuso el Poder Judicial, este miércoles 15 de julio el empresario Jackson Mora Rodríguez fue trasladado al Establecimiento Penitenciario Ancón 1 por miembros del INPE, donde tendrá que afrontar 15 meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por su presunta participación en una organización criminal vinculada a un esquema de fraude informático.

Jackson Mora, a quien acusan de haber permitido el ingreso de S/9 millones a su empresa por presunto fraude, llegó al penal Ancón 1 junto a otros sujetos que a partir de ahora serán sus compañeros de prisión. Todos ellos estuvieron enmarrocados de pies y manos.

“El INPE informa que en cumplimiento a lo dispuesto por el Poder Judicial el interno Jackson Mora Rodríguez, procesado por el presunto delito de fraude informático, ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Ancón 1”, informaron las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario del Perú.

¿Qué pasó con Jackson Mora y de qué lo acusan?

Jackson Mora deberá permanecer 15 meses en prisión preventiva mientras es investigado por el presunto delito de fraude informático. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó la noche de este miércoles 15 de julio que el exesposo de Tilsa Lozano cumplirá la medida dictada por el Poder Judicial en el penal Ancón 1.

Jackson Mora, quien fue condenado a 15 meses de prisión preventiva por presunto fraude, llegó bien resguardado a la cárcel de Lima. Foto: difusión

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el exdeportista habría formado parte de la presunta organización criminal denominada 'Los Arquitectos del Fraude', señalada por desviar más de 9 millones de soles pertenecientes a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

El Ministerio Público sostiene que se trataría de una red delictiva con un alto nivel de organización. Según las pesquisas, sus presuntos miembros se habrían presentado como trabajadores de una congresista con el objetivo de ganarse la confianza del alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana.

Bajo el ofrecimiento engañoso de acelerar la ejecución de un proyecto de agua y saneamiento para el distrito, los investigados habrían conseguido que el burgomaestre les entregara su documento de identidad y las claves de acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Con esta información, la organización habría realizado la operación informática.