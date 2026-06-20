Anuncian el fallecimiento de Jean Francois Dietlin: empresario y expareja de Olinda Castañeda

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El empresario Jean Francois Dietlin, padre de la segunda hija de Olinda Castañeda, falleció y la noticia fue confirmada el 20 de junio a través de sus redes sociales. "Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones y en las memorias de quienes tuvieron la dicha de conocerlo", señala el comunicado.

"Agradecemos a quienes deseen acompañar con su presencia o sus oraciones en este momento tan difícil", se lee en el anuncio publicado en la cuenta de Facebook del empresario, donde amigos y personas cercanas expresaron sus condolencias por su fallecimiento.

Jean Francois Dietlin. Foto: Facebook

La última publicación de Jean Francois Dietlin en sus redes sociales

En su última publicación en redes sociales, el empresario mostró un momento familiar junto a su hija mientras la acompañaba a un entrenamiento de vóley. "Así pasamos los domingos los papás que priorizamos a nuestros hijos", escribió entonces, días antes de celebrarse el Día del Padre.

En el comunicado también se informó de que el velatorio se realizará en la Parroquia Divino Niño, ubicada en la esquina de las calles Bahamas y Naplo, en la urbanización Sol de La Molina.

última publicación de Jean Francois Dietlin. Foto: Instagram

¿Quién fue Jean Francois Dietlin, expareja de Olinda Castañeda?

Jean Francois Dietlin fue un publicista peruano-suizo y exmanager de Olinda Castañeda, con quien además tuvo a su segunda hija. Durante varios años, ambos protagonizaron una serie de controversias públicas relacionadas con la tenencia y el régimen de visitas de la menor, situación que incluso trascendió a los medios de comunicación.

Con el paso del tiempo, ambas partes lograron llegar a un acuerdo respecto de la crianza de su hija, lo que permitió que el empresario compartiera distintos momentos familiares junto a ella, tal como reflejaba en sus redes sociales. Por su parte, la exmodelo rehízo su vida enfocada en el evangelio cristiano y actualmente forma una familia junto a sus cuatro hijos.