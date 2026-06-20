HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Alianza Lima vs Mannucci por la Copa Caliente
EN VIVO: Alianza Lima vs Mannucci por la Copa Caliente     EN VIVO: Alianza Lima vs Mannucci por la Copa Caliente     EN VIVO: Alianza Lima vs Mannucci por la Copa Caliente     
Espectáculos

Anuncian el fallecimiento de Jean Francois Dietlin: empresario y expareja de Olinda Castañeda

La muerte del padre de la segunda hija de Olinda Castañeda fue anunciada en sus redes sociales, donde sus amigos expresaron sus condolencias.

Murió Jean Francois Dietlin, expareja de Olinda Castañeda. Foto: composición LR/Facebook
Murió Jean Francois Dietlin, expareja de Olinda Castañeda. Foto: composición LR/Facebook
Escuchar
Resumen
Compartir

El empresario Jean Francois Dietlin, padre de la segunda hija de Olinda Castañeda, falleció y la noticia fue confirmada el 20 de junio a través de sus redes sociales. "Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones y en las memorias de quienes tuvieron la dicha de conocerlo", señala el comunicado.

"Agradecemos a quienes deseen acompañar con su presencia o sus oraciones en este momento tan difícil", se lee en el anuncio publicado en la cuenta de Facebook del empresario, donde amigos y personas cercanas expresaron sus condolencias por su fallecimiento.

Olinda Castañeda

Jean Francois Dietlin. Foto: Facebook

PUEDES VER: Olinda Castañeda desata revuelo al darle consejo a Maju Mantilla para salvar su matrimonio con Gustavo Salcedo: “Orar a Dios”

lr.pe

La última publicación de Jean Francois Dietlin en sus redes sociales

En su última publicación en redes sociales, el empresario mostró un momento familiar junto a su hija mientras la acompañaba a un entrenamiento de vóley. "Así pasamos los domingos los papás que priorizamos a nuestros hijos", escribió entonces, días antes de celebrarse el Día del Padre.

En el comunicado también se informó de que el velatorio se realizará en la Parroquia Divino Niño, ubicada en la esquina de las calles Bahamas y Naplo, en la urbanización Sol de La Molina.

Olinda Castañeda

última publicación de Jean Francois Dietlin. Foto: Instagram

PUEDES VER: Olinda Castañeda confiesa sentirse arrepentida de su etapa como modelo: “Generaba adulterio”

lr.pe

¿Quién fue Jean Francois Dietlin, expareja de Olinda Castañeda?

Jean Francois Dietlin fue un publicista peruano-suizo y exmanager de Olinda Castañeda, con quien además tuvo a su segunda hija. Durante varios años, ambos protagonizaron una serie de controversias públicas relacionadas con la tenencia y el régimen de visitas de la menor, situación que incluso trascendió a los medios de comunicación.

Con el paso del tiempo, ambas partes lograron llegar a un acuerdo respecto de la crianza de su hija, lo que permitió que el empresario compartiera distintos momentos familiares junto a ella, tal como reflejaba en sus redes sociales. Por su parte, la exmodelo rehízo su vida enfocada en el evangelio cristiano y actualmente forma una familia junto a sus cuatro hijos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le negó su relación con Olinda Castañeda: “Nada que ver”

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le negó su relación con Olinda Castañeda: “Nada que ver”

LEER MÁS
Olinda Castañeda desata revuelo al darle consejo a Maju Mantilla para salvar su matrimonio con Gustavo Salcedo: “Orar a Dios”

Olinda Castañeda desata revuelo al darle consejo a Maju Mantilla para salvar su matrimonio con Gustavo Salcedo: “Orar a Dios”

LEER MÁS
Ric La Torre lanza indirecta Tilsa Lozano al recordar cómo inició su relación con Jackson Mora: "Todo el Perú sabía lo de Olinda Castañeda"

Ric La Torre lanza indirecta Tilsa Lozano al recordar cómo inició su relación con Jackson Mora: "Todo el Perú sabía lo de Olinda Castañeda"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

LEER MÁS
‘Majo con sabor’ expone el 'infierno' que vivió con Gabriel Calvo y lo desenmascara públicamente: “La pasé horrible, lloré”

‘Majo con sabor’ expone el 'infierno' que vivió con Gabriel Calvo y lo desenmascara públicamente: “La pasé horrible, lloré”

LEER MÁS
Integrantes de Corazón Serrano revelan cómo es su verdadera relación como grupo: "No todo es color de rosa"

Integrantes de Corazón Serrano revelan cómo es su verdadera relación como grupo: "No todo es color de rosa"

LEER MÁS
Melanie Martínez impacta al mostrar su nuevo rostro tras someterse a cirugía estética: “Gracias por devolverme la juventud”

Melanie Martínez impacta al mostrar su nuevo rostro tras someterse a cirugía estética: “Gracias por devolverme la juventud”

LEER MÁS
Padre de Mario Irivarren revela por primera vez su reacción al ver ampay de su hijo en Argentina: "Bienvenido al club'"

Padre de Mario Irivarren revela por primera vez su reacción al ver ampay de su hijo en Argentina: "Bienvenido al club'"

LEER MÁS
¿Olvidó a Heidy? Melcochita se reconcilia con Monserrat Seminario y la sorprende con inesperado deseo: "Tú eres mi esposa"

¿Olvidó a Heidy? Melcochita se reconcilia con Monserrat Seminario y la sorprende con inesperado deseo: "Tú eres mi esposa"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025