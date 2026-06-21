Revelan conmovedor último mensaje de Jean Francois Dietlin, padre de la segunda hija de Olinda Castañeda, antes de morir: "Así pasamos ..."
Jean Francois Dietlin, expareja de Olinda Castañeda, falleció el 20 de junio, víspera del Día del Padre. Su última publicación en redes sociales, dedicada a sus hijos, ha generado conmoción entre familiares, amigos y seguidores.
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Jean Francois Dietlin falleció en la víspera del Día del Padre. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
La muerte de Jean Francois Dietlin, empresario conocido públicamente por su relación con Olinda Castañeda y por ser el padre de su segunda hija, fue confirmada la noche del 20 de junio. La noticia se difundió apenas unas horas antes de celebrarse el Día del Padre, una fecha que otorgó un significado especial a sus últimas publicaciones.
El anuncio provocó numerosas muestras de pesar entre personas cercanas y usuarios que seguían su actividad digital. Aunque hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento, la atención se ha centrado en el mensaje que compartió días antes, en el que destacaba la importancia de pasar tiempo con sus hijos, una faceta que marcó sus últimos momentos públicos.