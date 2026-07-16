El peor Congreso de los últimos 10 años: cierra su gestión con 9% de aprobación

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El Congreso de la República que culmina su gestión queda marcado como el más rechazado de los últimos diez años. La última encuesta del IEP le otorga un 9% de aprobación al cierre de su período, un número bajo en términos absolutos, pero que además llega después de cinco años con niveles de respaldo nunca antes vistos en el país. Ni el Congreso 2016-2021, con todos sus enfrentamientos con el Ejecutivo y su posterior disolución, llegó a los mínimos que marcó esta gestión.

El punto de comparación es claro. El Parlamento anterior, elegido en 2016, tuvo su peor momento en agosto de 2018, cuando una encuesta de Ipsos le dio apenas 11% de aprobación y 82% de rechazo. El Congreso que ahora se despide superó ese piso con creces: en marzo de 2025 cayó a 2% de aprobación y 95% de desaprobación, según el propio IEP. Nunca antes, desde que existen registros comparables, un Legislativo peruano había llegado tan abajo.

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Encuesta IEP: Congreso obtuvo apenas 9% de aprobación.

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La caída de este Congreso tampoco fue gradual. Empezó su gestión en agosto de 2021 con 31% de aprobación, un nivel razonable para los estándares peruanos. Pero en menos de un año, para agosto de 2022, ya había caído a un solo dígito. Desde entonces, y hasta ahora, nunca volvió a superar el 10%. Cinco años de gestión, y solo dos meses —el actual julio del 2026 y el arranque del 2021— con cifras de aprobación de doble dígito.

El Congreso deja el poder en medio de un cambio estructural. El país retorna al sistema bicameral, con un nuevo Senado y una nueva Cámara de Diputados, un esquema que no se aplicaba desde hace más de tres décadas. La nueva composición legislativa asume la tarea de reconstruir una confianza que la gestión saliente no logró recuperar en ningún momento de su mandato.