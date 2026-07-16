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Magaly Medina sorprendió a la audiencia al abrir la reciente edición de su programa con un mensaje que nadie esperaba. Luego del impacto que generó la entrevista con Ethel Pozo, la conductora de ATV agradeció la alta sintonía alcanzada y compartió una reflexión que marcó un giro respecto de la imagen que durante años expresó públicamente sobre la hija de Gisela Valcárcel.

En ese contexto, explicó que la conversación con la exconductora de 'América hoy' le permitió conocer una faceta distinta, por lo que considera que merece iniciar una nueva etapa en la televisión. Sin embargo, también le advirtió que debe elegir cuidadosamente a las personas que la rodean tras las recientes polémicas con Janet Barboza y Edson Dávila.

"Es como ver sentada una chiquita indefensa que bien pudiera ser mi hija": la reflexión de Magaly Medina

Al recordar el encuentro que sostuvo con Ethel Pozo, Magaly Medina aseguró que nunca construyó una amistad con Gisela Valcárcel, pese a que ambas son dos de las figuras más reconocidas de la televisión peruana. Según relató, solo coincidió con ella en una ocasión, durante un encuentro casual en un aeropuerto, por lo que insistió en que las diferencias entre ambas siempre respondieron a sus respectivas trayectorias televisivas y no a un conflicto de carácter personal.

En esa misma línea, la conductora confesó que la entrevista le dejó una impresión completamente distinta sobre la expresentadora de 'La granja VIP'. Explicó que, al verla frente a frente, percibió a una mujer vulnerable y alejada de la imagen que suele proyectar en pantalla.

"Entonces, al verla sentada ahí, es como ver sentada una chiquita indefensa que bien pudiera ser mi hija. Porque eso es lo que vi finalmente. Acuérdense que soy una mujer que tiene sesenta y tres años, que tengo un hijo un poco menor que ella. Entonces... y ella es mujer. O sea, la vi así, la vi así y no me digan por qué, no me cuestiono ni me pregunto“, indicó.

Magaly Medina pide nueva oportunidad en la televisión para Ethel Pozo

Tras compartir sus impresiones, Magaly Medina fue más allá de la entrevista y expresó que Ethel Pozo merece una nueva oportunidad para desarrollar su carrera en la televisión. En su opinión, la conductora mostró una personalidad diferente de la que el público ha visto en otros espacios televisivos y consideró que esa versión más espontánea debería mantenerse en los futuros proyectos que emprenda.

"Y bueno, yo creo que es hora de darle otra oportunidad a ella. En otro programa donde se la lleven, donde la contraten, donde vaya, ella tiene que tratar de ser esa mujer que vino acá, la mujer que vimos en el streaming de Pía Copello, la mujer que vino anoche acá. Eso es lo que tiene que tratar de hacer, esa personalidad“, expresó.