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Olinda Castañeda reaparece con sentido mensaje tras la muerte de su expareja Jean Francois Dietlin: "Y habiendo esperado..."

La exmodelo Olinda Castañeda compartió una publicación tras la muerte del padre de su hija, en medio de su actual etapa alejada de la televisión y enfocada en la fe cristiana.

Olinda Castañeda compartió mensaje tras la muerte de Jean Francois Dietlin. Foto: composición LR/difusión
Olinda Castañeda compartió mensaje tras la muerte de Jean Francois Dietlin. Foto: composición LR/difusión
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Olinda Castañeda reapareció en sus redes sociales tras la muerte de su expareja, el empresario Jean Francois Dietlin, quien falleció el 20 de junio, lo que generó sorpresa entre sus seguidores. La exfigura de televisión, que en los últimos años ha dado un giro radical a su vida tras su conversión al cristianismo, compartió un mensaje bíblico que no pasó desapercibido en medio del contexto de luto.

“Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa”, se lee en el versículo de Hebreos 6:15 RVR1960. La publicación de la exmodelo de 44 años llamó la atención debido a que es su primera reacción pública luego del fallecimiento del empresario. Aunque el mensaje no hace una referencia directa al hecho, muchos seguidores lo interpretaron como una reflexión espiritual en un momento sensible por la muerte del padre de su segunda hija.

Olinda Castañeda

Mensaje de Olinda Castañeda. Foto: Instagram

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Olinda Castañeda comparte mensaje bíblico tras la muerte de su expareja

En sus historias de Instagram, Olinda Castañeda compartió el versículo bíblico de Hebreos 6:15, que habla sobre la paciencia y la fe en las promesas divinas. El pasaje ha sido interpretado como un mensaje de esperanza dentro de la fe cristiana, en el que se invita a los creyentes a perseverar sin desanimarse, incluso en momentos difíciles.

La exmodelo, quien en la actualidad se dedica a difundir su testimonio de conversión y participa en eventos cristianos junto a su familia, no brindó declaraciones adicionales sobre la muerte de su expareja. Sin embargo, la publicación llamó la atención entre sus seguidores, quienes asociaron el mensaje con este difícil momento.

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¿Por qué Olinda Castañeda decidió hacerse cristiana?

En una entrevista del 2022, Olinda Castañeda reveló que su conversión al cristianismo fue impulsada por su pareja, Christian Marcial, quien llevaba varios años congregando en una iglesia. La modelo explicó que este cambio marcó un antes y un después en su vida personal y familiar, la alejó de la televisión y de los escándalos que la rodearon en el pasado.

'Mi vida también es divertida ahora, estamos contentos. El cambio que Dios ha hecho en mi vida ha restaurado mi familia, la comunicación que tengo con mis hijos, con los papás de mis hijos', expresó para el programa de Magaly Medina. Asimismo, afirmó que su transformación espiritual ha cambiado sus hábitos y su forma de vida, y aseguró que ya no siente interés por la vida nocturna ni por el consumo de alcohol.

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