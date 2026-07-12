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Jackson Mora dio su versión ante la Fiscalía como parte de la investigación por el presunto desvío de más de S/9 millones destinados a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha, que terminaron en las cuentas de su empresa de artes marciales, FFC MMA. El caso también involucra a la presunta organización criminal Los arquitectos del fraude.

Durante su declaración al Ministerio Público, el exesposo de Tilsa Lozano contó cómo se inició todo. Según relató, Daniel Jesús Mesones Mazzini le propuso utilizar su empresa deportiva para participar en una licitación pública. A cambio de aceptar, Mora recibiría una comisión millonaria.

“Me dijo (Mesones) que había una posibilidad de que mi empresa gane la buena pro […] y también me indicó que tenía llegada al alcalde de Pueblo Nuevo, en Chincha, y por el alquiler de mi empresa tendría una ganancia del 10% del valor de la venta total”, señaló. Finalmente, aceptó la propuesta y su empresa recibió más de S/9 millones provenientes del Estado.

Jackson Mora confiesa cuánto dinero ganó tras presunto fraude

Según la hipótesis de la Fiscalía, más de S/9 millones que estaban destinados a la Municipalidad de Pueblo Nuevo fueron desviados a la empresa de Jackson Mora y a la presunta organización criminal Los arquitectos del fraude.

El empresario señaló también que, luego de retirar todo ese dinero, en la cuenta de FFC MMA quedó una ganancia de S/818.000, monto que, aseguró, correspondía a la comisión del 10% que Jesús Mesones le había prometido por prestar su empresa para la operación.

Además, Jackson Mora también explicó por qué aceptó alquilar su empresa. “Fue porque confiaba en él y, dos, porque la empresa y mi persona estábamos pasando por una situación económica muy difícil. Y tres, porque pensé que estaba todo en orden y el dinero que iba a ganar me iba a ayudar a solventar mis deudas personales y de la empresa”, precisó.

Jackson Mora explica cómo retiró los 9 millones del banco

Durante su declaración, Jackson Mora también explicó cómo retiró más de S/9 millones que ingresaron a la cuenta bancaria de su empresa. Según su testimonio, el 23 de abril del 2026, Jesús Mesones le informó que el dinero ya había sido depositado y le indicó que debía acudir a una entidad bancaria en Miraflores junto con su hermana Noelia, gerente general de FFC MMA, para retirar los fondos.

“Daniel Mesones… estaba imprimiendo las facturas de las empresas Torrico y Mugaburu para ser entregadas en el banco y así generar diez cheques de gerencia que oscilaban entre los 800000 y 900000 soles. Una vez que mi hermana tenía las facturas y con las recomendaciones de Daniel Mesones, fue al banco para hacer estos trámites. Dos horas después, salió del banco con los cheques y se los entregó a Daniel Mesones”, aseguró el empresario.