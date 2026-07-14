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Christian Domínguez se pronunció sobre la incomodidad que manifestó Ethel Pozo luego de su salida de 'América hoy' y la decisión de Janet Barboza y Edson Dávila de permanecer en América TV. El cantante y exintegrante del magazine dejó en claro que, de haber estado en la misma situación, su postura habría sido distinta por el vínculo de gratitud y amistad que mantiene con la hija de Gisela Valcárcel.

El cumbiambero aseguró que la lealtad habría pesado más que cualquier otro aspecto profesional y no dudó en expresar el apoyo que le brindaría a la conductora. “Si tú me preguntas ahorita qué harías y me dicen: ‘Nos vamos todos’, yo me voy contigo porque me dieron la oportunidad”, declaró en el pódcast de María Pía Copello.

Christian Domínguez explica por qué habría seguido a Ethel Pozo

Durante sus declaraciones, Christian Domínguez recordó que su llegada a América Televisión estuvo ligada directamente a la confianza que depositaron en él Gisela Valcárcel y Armando Tafur, conocido en el medio televisivo como 'Papá Armando'. Por ello, considera que su reacción frente a una situación similar habría sido muy diferente a la de Janet Barboza y Edson Dávila.

“Yo ingresé porque Gisela quiso que ingresara y porque ‘Papá Armando’ apostó por mí, me voy. Yo no te soy sincero, no sé por qué ingresaron ellos o en qué forma. Yo ingresé así, como yo ingresé así, yo me hubiera ido”, afirmó el cantante, quien formó parte del programa hasta 2024.

Sin embargo, el líder de la Gran Orquesta Internacional también precisó que cada caso es distinto. “Ahora, si no fue así, si yo hubiera ingresado de otra manera, porque fue una elección entre varios, de repente sí tendría que ponerme a pensar cuál sería mi futuro televisivo”, explicó.

El cantante también respaldó a Ethel tras ser llamada "exintegrante"

Otro de los puntos que generó molestia en Ethel Pozo fue haber sido mencionada como 'exintegrante' del programa durante el conflicto mediático que protagonizó con Janet Barboza. Sobre este tema, Christian Domínguez consideró que, más allá de cualquier diferencia o cambio laboral, la conductora merece respeto y reconocimiento por el vínculo construido con sus compañeros durante años.

“Ahí sí me parece mal, sinceramente me parece mal… porque bajo cualquier circunstancia es mi compañera, y si así no le gusta a mi productor o que hable de ella, yo voy a decir amiga mía o es integrante que yo quiero”, manifestó el cantante, mostrando nuevamente su respaldo hacia la presentadora.

Además, el cumbiambero reiteró que su amistad con la hija de Gisela se mantiene intacta y que siempre contará con él cuando lo necesite. “Ya sabe que estoy con ella para lo que sea, si sea de madrugada, porque también considero que su esposo también es amigo mío y también le tengo un gran cariño”, concluyó el artista.