HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Christian Domínguez reafirma su lealtad a Ethel Pozo tras la ‘traición’ de Janet Barboza y Edson Dávila: "Me voy contigo"

El cantante de cumbia reiteró su respaldo incondicional a Ethel Pozo, quien reveló la polémica salida que vivió en 'América hoy' y con sus excompañeros.

Christian Domínguez se pronuncia sobre polémica entre Ethel Pozo y Janet Barboza. Foto: composición LR/difusión
Christian Domínguez se pronuncia sobre polémica entre Ethel Pozo y Janet Barboza. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Christian Domínguez se pronunció sobre la incomodidad que manifestó Ethel Pozo luego de su salida de 'América hoy' y la decisión de Janet Barboza y Edson Dávila de permanecer en América TV. El cantante y exintegrante del magazine dejó en claro que, de haber estado en la misma situación, su postura habría sido distinta por el vínculo de gratitud y amistad que mantiene con la hija de Gisela Valcárcel.

El cumbiambero aseguró que la lealtad habría pesado más que cualquier otro aspecto profesional y no dudó en expresar el apoyo que le brindaría a la conductora. “Si tú me preguntas ahorita qué harías y me dicen: ‘Nos vamos todos’, yo me voy contigo porque me dieron la oportunidad”, declaró en el pódcast de María Pía Copello.

PUEDES VER: Magaly Medina expone nueva modalidad que usarían los infieles para no dejar rastro: "Me lo ha contado un dueño de un hotel"

lr.pe

Christian Domínguez explica por qué habría seguido a Ethel Pozo

Durante sus declaraciones, Christian Domínguez recordó que su llegada a América Televisión estuvo ligada directamente a la confianza que depositaron en él Gisela Valcárcel y Armando Tafur, conocido en el medio televisivo como 'Papá Armando'. Por ello, considera que su reacción frente a una situación similar habría sido muy diferente a la de Janet Barboza y Edson Dávila.

“Yo ingresé porque Gisela quiso que ingresara y porque ‘Papá Armando’ apostó por mí, me voy. Yo no te soy sincero, no sé por qué ingresaron ellos o en qué forma. Yo ingresé así, como yo ingresé así, yo me hubiera ido”, afirmó el cantante, quien formó parte del programa hasta 2024.

Sin embargo, el líder de la Gran Orquesta Internacional también precisó que cada caso es distinto. “Ahora, si no fue así, si yo hubiera ingresado de otra manera, porque fue una elección entre varios, de repente sí tendría que ponerme a pensar cuál sería mi futuro televisivo”, explicó.

PUEDES VER: ¿Se acabó el amor? Mark Vito impacta al compartir duro comunicado sobre su relación con Leslie Echavarría: "Con mucho dolor en el corazón"

lr.pe

El cantante también respaldó a Ethel tras ser llamada "exintegrante"

Otro de los puntos que generó molestia en Ethel Pozo fue haber sido mencionada como 'exintegrante' del programa durante el conflicto mediático que protagonizó con Janet Barboza. Sobre este tema, Christian Domínguez consideró que, más allá de cualquier diferencia o cambio laboral, la conductora merece respeto y reconocimiento por el vínculo construido con sus compañeros durante años.

“Ahí sí me parece mal, sinceramente me parece mal… porque bajo cualquier circunstancia es mi compañera, y si así no le gusta a mi productor o que hable de ella, yo voy a decir amiga mía o es integrante que yo quiero”, manifestó el cantante, mostrando nuevamente su respaldo hacia la presentadora.

Además, el cumbiambero reiteró que su amistad con la hija de Gisela se mantiene intacta y que siempre contará con él cuando lo necesite. “Ya sabe que estoy con ella para lo que sea, si sea de madrugada, porque también considero que su esposo también es amigo mío y también le tengo un gran cariño”, concluyó el artista.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Karla Tarazona lanza advertencia ante posibles revelaciones de la hija de Christian Domínguez: "Lo voy a demostrar en la instancia..."

Karla Tarazona lanza advertencia ante posibles revelaciones de la hija de Christian Domínguez: "Lo voy a demostrar en la instancia..."

LEER MÁS
Melanie Martínez impacta al presentar a Mariafé, su hija mayor, y revela que se someterá a pérdida de peso por importante razón

Melanie Martínez impacta al presentar a Mariafé, su hija mayor, y revela que se someterá a pérdida de peso por importante razón

LEER MÁS
Melanie Martínez revela que su hija se vio afectada tras descubrir que Christian Domínguez expuso su mensaje privado sin autorización: "Su malestar..."

Melanie Martínez revela que su hija se vio afectada tras descubrir que Christian Domínguez expuso su mensaje privado sin autorización: "Su malestar..."

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Se acabó el amor? Mark Vito impacta al compartir duro comunicado sobre su relación con Leslie Echavarría: "Con mucho dolor en el corazón"

¿Se acabó el amor? Mark Vito impacta al compartir duro comunicado sobre su relación con Leslie Echavarría: "Con mucho dolor en el corazón"

LEER MÁS
Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y genera especulaciones

Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y genera especulaciones

LEER MÁS
¡Como Lucho Gonzáles! Erick Elera rompe su silencio tras muerte de Joel en 'Al fondo hay sitio' y deja entrever que sería 'revivido': "Tengo contrato"

¡Como Lucho Gonzáles! Erick Elera rompe su silencio tras muerte de Joel en 'Al fondo hay sitio' y deja entrever que sería 'revivido': "Tengo contrato"

LEER MÁS
Keiko Fujimori habla por primera vez sobre Leslie Echavarria, novia de Mark Vito tras encuentro: "La he podido conocer"

Keiko Fujimori habla por primera vez sobre Leslie Echavarria, novia de Mark Vito tras encuentro: "La he podido conocer"

LEER MÁS
Bryan Arámbulo pierde la paciencia con Rebeca Escribens EN VIVO y la enfrenta por preguntarle sobre denuncias de estafa: "¡Estás malinformando!"

Bryan Arámbulo pierde la paciencia con Rebeca Escribens EN VIVO y la enfrenta por preguntarle sobre denuncias de estafa: "¡Estás malinformando!"

LEER MÁS
Laura Spoya lanza bomba y destapa por qué ‘Al sexto día’ llegó a su fin tras 16 años al aire: “Es prudente que conozcan la verdad”

Laura Spoya lanza bomba y destapa por qué ‘Al sexto día’ llegó a su fin tras 16 años al aire: “Es prudente que conozcan la verdad”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025