JNE le da la razón a López Aliaga y acepta su candidatura como teniente alcalde de Lima
Con esta decisión, el líder de Renovación Popular queda habilitado para postular como regidor de Lima, a pesar de haber sido elegido senador.
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JNE declara fundada apelación de Rafael López Aliaga para postular como regidor de Lima. | Difusión
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación que valida la continuidad de la candidatura de Rafael López Aliaga como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tras analizar los descargos presentados durante la audiencia, el máximo tribunal electoral decidió revocar la tacha impuesta en primera instancia.