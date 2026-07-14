¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver el inicio de las semifinales del torneo.
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- España vs. Bélgica: el vínculo histórico de casi 200 años en que compartieron rey y ejército, más allá del Mundial 2026
¿A qué hora y dónde ver todos los partidos del Mundial 2026? HOY sábado 11 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con grandes encuentros en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La primera semifinal de la Copa del Mundo tendrá como protagonistas a dos potencias europeas. Francia, liderada por Kylian Mbappé, tendrá que verse las caras con España, que cuenta con Lamine Yamal. El vencedor de esta serie enfrentará al ganador del Argentina vs. Inglaterra.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Francia vs. España
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV/DSports / Paramount+
- Estadio: AT&T Stadium (Texas, Estados Unidos).