¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Programación de los partidos de hoy en el Mundial 2026, martes 14 de julio. Foto: composición LR/AFP

Programación de los partidos de hoy en el Mundial 2026, martes 14 de julio. Foto: composición LR/AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¿A qué hora y dónde ver todos los partidos del Mundial 2026? HOY sábado 11 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con grandes encuentros en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La primera semifinal de la Copa del Mundo tendrá como protagonistas a dos potencias europeas. Francia, liderada por Kylian Mbappé, tendrá que verse las caras con España, que cuenta con Lamine Yamal. El vencedor de esta serie enfrentará al ganador del Argentina vs. Inglaterra.

PUEDES VER: Alexander Sorloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega en el Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026 HOY