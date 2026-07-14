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Bryan Arámbulo pierde la paciencia con Rebeca Escribens EN VIVO y la enfrenta por preguntarle sobre denuncias de estafa: "¡Estás malinformando!"

Bryan Arámbulo perdió los papeles y respondió a los cuestionamientos de Rebeca Escribens durante una llamada en vivo en ‘América hoy’ y negó tener contacto directo con Susan León tras las acusaciones en su contra.

Bryan Arámbulo enfrenta serias acusaciones en su contra por presuntas estafas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Bryan Arámbulo enfrenta serias acusaciones en su contra por presuntas estafas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Bryan Arámbulo se pronunció públicamente luego de que Susan León lo señalara por un presunto incumplimiento relacionado con una presentación. El cantante decidió responder durante una comunicación telefónica con el programa ‘América hoy’, donde rechazó las versiones difundidas y explicó cómo se manejan las contrataciones de sus servicios artísticos.

Durante la conversación, el intérprete protagonizó un tenso intercambio con Rebeca Escribens, quien le consultó sobre la organización de sus eventos y la responsabilidad de su equipo de trabajo. Ante una de las observaciones de la conductora, el artista respondió que la información que se estaba brindando no era correcta y defendió su versión de los hechos.

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Bryan Arámbulo enfrenta a Rebeca Escribens por cuestionamientos en su contra

El momento de mayor tensión ocurrió cuando Rebeca Escribens le indicó a Bryan Arámbulo que, más allá de si existía o no una comunicación directa con Susan León, debía existir una persona encargada de coordinar las presentaciones del artista. La conductora señaló que un representante o mánager tendría que asumir ese tipo de gestiones.

Frente a ello, el cantante interrumpió la conversación y expresó su desacuerdo con la apreciación de la presentadora. ‘Estás mal, estás mal informando’, manifestó airadamente durante el enlace telefónico, al referirse a la manera en que se estaban interpretando los procesos de contratación.

“Rebeca, escúcheme, meses antes, ya desde enero, mucho antes de enero, siempre se ha publicado en mis redes sociales que todo número de contrato va directo y se habla directamente con quien le habla”, afirmó Bryan Arámbulo durante su participación en el programa.

La controversia surgió luego de que Susan León afirmara que el intérprete de ‘Te juro que te amo’ la habría dejado plantada en un evento. Ante estos señalamientos, negó responsabilidad directa y explicó que las coordinaciones de sus presentaciones siguen un proceso previamente anunciado.

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'No es mi mánager': Bryan Arámbulo aclara dudas sobre su hermano Cristian

Luego del intercambio con Rebeca Escribens, la conductora insistió en conocer quién estaba a cargo de la representación profesional de Bryan Arámbulo. La pregunta buscaba aclarar si existía una persona encargada de administrar los compromisos laborales del cantante y su orquesta.

En ese contexto, la también presentadora de ‘América espectáculos’ realizó una consulta directa sobre Cristian Arámbulo, hermano del artista, y preguntó si él cumplía la función de mánager dentro de su equipo de trabajo.

Bryan Arámbulo negó esa versión y explicó que, aunque Cristian forma parte de su entorno familiar, no ocupa el cargo de representante artístico.

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