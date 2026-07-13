Padre de la hija de Isabella Ladera sorprende al revelar cómo es su relación con Hugo García: "Tenemos una salida pendiente"
Isander Pérez, padre de la primera hija de Isabella Ladera, sorprendió al hablar sobre Hugo García y revelar que el exchico reality incluso lo contactó por el Día del Padre.
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Isabella Ladera atraviesa una nueva etapa familiar tras el nacimiento de su segundo hijo, Koa, fruto de su relación con Hugo García, con quien ha formado una familia fuera del Perú. En medio de este momento especial para la influencer venezolana, Isander Pérez, padre de su primera hija, decidió hablar públicamente sobre el vínculo que mantiene con el exchico reality y sorprendió con sus declaraciones.
Durante una entrevista en un pódcast, el influencer puertorriqueño fue consultado sobre qué opinaba del exintegrante de 'Esto es guerra' y no dudó en dedicarle elogios. Además, reveló que mantienen una buena relación y que incluso tienen pendiente un encuentro personal. "Hugo es buena gente, de verdad, es tremendo chamaco. Lo conocí y Mía (su hija) es loca con él. De verdad, es tremendo chamaco", expresó el puertorriqueño.
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Isander Pérez elogia a Hugo García y destaca su cercanía con su hija
El influencer puertorriqueño aseguró que la relación con Hugo García es cordial y destacó especialmente la conexión que el exchico reality ha logrado construir con su hija. "Hugo es buena gente, de verdad, es tremendo chamaco", reiteró el creador de contenido. Asimismo, señaló que la menor siente un gran cariño por la pareja de Isabella Ladera, lo que habría contribuido a fortalecer la relación entre ambos.
"Y por cierto, para el Día de los Padres, me escribió. Tenemos una salida pendiente él y yo, así que estamos activos", agregó el influencer, lo que sorprendió al conductor del pódcast Frederick Castillo y a quienes escuchaban la conversación. Sus palabras dejaron en evidencia que existe una comunicación cercana y respetuosa entre ambos.
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Expareja de Isabella Ladera confiesa de quién está enamorado
Por otro lado, durante la misma entrevista, Isander Pérez fue consultado sobre la posibilidad de regresar a Isabela, un pueblo ubicado en Puerto Rico por el que guarda especial cariño. "Sí, a mí me encanta Isabela. Yo sigo enamorado, sigo enamorado", respondió el creador de contenido en el pódcast.
Sin embargo, esta última declaración generó confusión entre algunos usuarios en redes sociales, quienes interpretaron que el influencer se refería a Isabella Ladera y no al lugar puertorriqueño. Debido a la similitud entre ambos nombres, el comentario se viralizó rápidamente y dio pie a diversas interpretaciones entre seguidores de la venezolana.