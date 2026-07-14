Youtuber iOA manda fuerte indirecta a Laura Spoya tras insultarlo: “Huev** es la gente que sale, toma, maneja y choca”
El influencer peruano iOA lanzó indirectas contra Laura Spoya y le recordó el accidente automovilístico que sufrió la conductora de 'Al sexto día' en aparente estado de ebriedad.
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El influencer iOA desató controversia tras publicar un nuevo video en su canal de YouTube, en el que recorrió tres negocios relacionados con conocidas personalidades del espectáculo peruano para conocer de cerca cómo operan sus emprendimientos. Una de sus primeras visitas fue a uno de los módulos de Catitejas, la popular marca de chocotejas fundada por María Pía Copello junto con su hija. Durante el recorrido, además, aprovechó para lanzar una contundente indirecta contra Laura Spoya.
Mientras Ioanis Patsias Morales, conocido como iOA, comparaba las chocotejas que compró en el módulo de un centro comercial de Lima con las de la cadena peruana de tiendas de conveniencia Tambo, el youtuber no dudó en referirse al accidente que protagonizó meses atrás Laura Spoya en aparente estado de ebriedad.
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Youtuber iOA encara a Laura Spoya
Tras generar especulaciones sobre el negocio de María Pía Copello al preguntar a una de las vendedoras de la marca cuánto dinero generan al día, el influencer peruano demostró que las chocotejas de Tambo y del módulo son diferentes en tamaño, por lo que no dudó en burlarse de sí mismo al citar el insulto (huev**) que le lanzó Laura Spoya meses atrás por cuestionar el chifa del Cholo Mena.
'Me dicen huev**, ¿sabes qué les voy a decir? Huev** es la gente que sale, toma, maneja y choca. Esa gente es huev**', dijo iOA al referirse al accidente que protagonizó Laura Spoya, en el que, afortunadamente, no hubo víctimas mortales. Solo hubo daños materiales en el inmueble afectado.
Cabe indicar que iOA volvió a poner en el foco de la polémica a María Pía Copello al entrevistar a una de sus trabajadoras, quien señaló que el módulo comercializa, en promedio, unos cinco productos al día. Con esa referencia, el creador de contenido calculó que la facturación diaria rondaría los S/100, por lo que manifestó su extrañeza. 'Raro, ¿no?', preguntó a su camarógrafo. Los comentarios a favor y en contra del negocio no tardaron en aparecer en redes sociales.