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Revelan la jugada que estaría usando Christian Domínguez para seguir siéndole infiel a Karla Tarazona: "Me llegó esa información"

¿Otra vez? En 'Magaly TV: la firme', dejaron entrever información que podría poner en duda la fidelidad de Christian Domínguez hacia Karla Tarazona, pese a que el cantante le juró lealtad y amor eterno hace unos días en su boda.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron el 2 de junio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron el 2 de junio. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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A pocos días de la boda entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, la polémica volvió a instalarse en el centro de la farándula peruana. Durante un segmento de 'Magaly TV: la firme', Kurt Villavicencio, conocido como Metiche, dejó entrever que posee información sobre posibles estrategias que el cantante estaría utilizando para comunicarse de manera secreta con otra mujer, pese a su reciente matrimonio.

La conversación, que inicialmente buscaba analizar la historia de amor de la pareja, derivó en una discusión sobre la confianza y las segundas oportunidades. Las declaraciones del conductor de Panamericana Televisión generaron desconcierto y reavivaron los cuestionamientos sobre la conducta del líder de la Gran Orquesta Internacional.

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Metiche revela información comprometedora sobre Christian Domínguez

Durante el programa, Metiche sorprendió al explicar cómo alguien podría usar el celular de un tercero para comunicarse sin dejar evidencia. “Tu celular normal lo tienes tú, pero otra persona puede tener tu celular y ahí te puedes comunicar con alguien”, detalló, generando incertidumbre en el estudio.

Ante la insistencia de Magaly Medina por aclarar la idea, Villavicencio añadió: “Es como que yo tuviera una pareja estable y me comunico con otra persona, pero usando su celular. Podría ser, no sé”.

La teoría despertó especulaciones sobre la posible existencia de conversaciones secretas de Christian Domínguez, aunque Metiche aclaró que no podía confirmar la veracidad de la información: “A mí me llegó esa información, pero no puedo asegurar nada. Hay que investigar”, comentó, dejando el tema abierto y manteniendo la atención del público.

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Los consejos que le daban Metiche y Rocío Miranda a Karla Tarazona

Por su parte, Rocío Miranda y Metiche recordaron los momentos previos al regreso de Karla Tarazona con Christian Domínguez, cuando intentaron advertirle sobre los riesgos de reincidir en la relación. La exvoleibolista relató cómo le aconsejaba: “¿No, Karla, estás segura? ¿Estás segura de lo que vas a decir, de lo que estás haciendo?”, enfatizando la importancia de evaluar la confianza antes de volver a involucrarse con alguien con antecedentes conflictivos.

Por su lado, el presentador de televisión también recordó que, hace nueve años, Karla enfrentó la misma decisión con Domínguez y expresó sus dudas ante la repetición del patrón: “Él me ha dicho que ahora se va a portar bien”, relató Karla en esa ocasión, según Kurt.

Magaly Medina resaltó que las palabras deben acompañarse de cambios concretos en el comportamiento. “Es bien difícil creer en un hombre cuya palabra está tan devaluada. Deberías esperar conductas, cambios de comportamiento”, sentenció la Urraca.

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