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Economía

Precio del dólar hoy, martes 14 de julio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, martes 14 de julio de 2026
Precio del dólar hoy, martes 14 de julio de 2026 | Composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

07:27
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este martes 14 de julio

El tipo de cambio para este martes 14 de julio abrió en S/3,4055, según el portal económico Bloomberg.

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 14 de julio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,390 la compra y S/3,415 la venta.

Precio del dólar hoy, martes 14 de julio en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

08:30
14/7/2026

ipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,395
• Venta: S/3,406

07:27
14/7/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este martes 14 de julio

El tipo de cambio para este martes 14 de julio abrió en S/3,4055, según el portal económico Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 14 de julio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600
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