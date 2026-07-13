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Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

Becarios y organizaciones estudiantiles cuestionan la propuesta de modificación del reglamento del programa y advierten que las nuevas condiciones podrían poner en riesgo la continuidad de miles de beneficiarios. Pronabec sostiene que busca fortalecer la meritocracia y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

Estudiantes del Pronabec protestan contra modificaciones en reglamento de becas
Estudiantes del Pronabec protestan contra modificaciones en reglamento de becas | Foto: Carlos Feliz/La República
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Decenas de estudiantes, becarios y exbecarios del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) protestaron este lunes 13 de julio en el Centro de Lima contra el proyecto de modificación del reglamento de la Ley N.° 29837, norma que regula el sistema nacional de becas. Los manifestantes sostienen que los cambios planteados por el Ministerio de Educación (Minedu) podrían elevar las barreras para acceder y permanecer en estos programas.

La movilización fue convocada por la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), el Frente Nacional de Becarios, Exbecarios y Postulantes del Pronabec del Perú (FRENABEP) y el Equipo del Acuerdo Histórico Ciudadano (AHC). Los participantes cuestionaron principalmente las nuevas condiciones para conservar una beca, entre ellas la posibilidad de perder el beneficio por desaprobar cursos, las restricciones para cambiar de carrera o institución y la eliminación del financiamiento de asignaturas repetidas.

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Durante la protesta, los estudiantes señalaron que la propuesta modifica el enfoque con el que fue creado el programa. "No somos una nota, somos años de sacrificio", expresaron algunos manifestantes, en referencia a que el rendimiento académico no debería evaluarse sin considerar las dificultades económicas y sociales que enfrentan los beneficiarios.

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Reclamos por cambios

Según las organizaciones convocantes, la Ley N.° 29837 creó el Pronabec con el objetivo de garantizar el acceso, permanencia y culminación de estudios superiores de jóvenes con alto rendimiento académico y limitaciones económicas. Bajo esa premisa, los estudiantes sostienen que la propuesta de modificación del reglamento cambia la orientación del programa al incorporar criterios relacionados con la sostenibilidad presupuestaria, la empleabilidad y la demanda del mercado laboral como elementos centrales para la asignación y permanencia de las becas.

La iniciativa, que se encuentra en etapa de consulta pública mediante la Resolución Ministerial N.° 365-2026-MINEDU, plantea modificaciones en los requisitos, obligaciones y causales de pérdida del beneficio. Entre los cambios cuestionados se encuentra que la desaprobación de cursos pueda convertirse en motivo para perder la beca, además de restricciones para cambiar de carrera o institución y ajustes en los conceptos financiables para estudios de posgrado.

Los estudiantes también cuestionan que una reforma de esta magnitud avance con un periodo de consulta pública de solo 15 días calendario. A su juicio, este plazo limita la participación de becarios, exbecarios, postulantes, universidades, institutos y otros actores vinculados al sistema de educación superior.

La protesta ocurre en un contexto de preocupación entre beneficiarios de distintos programas del Pronabec, luego de los cuestionamientos surgidos por la falta de financiamiento para la Beca Generación del Bicentenario, situación que incrementó la incertidumbre entre estudiantes que esperaban acceder a oportunidades de estudios de posgrado en el extranjero.

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Respuesta de Pronabec

Frente a las críticas, el director ejecutivo del Pronabec, Enrique Chon Yamasato, afirmó que la propuesta busca recuperar el carácter meritocrático del programa y asegurar que los recursos públicos lleguen a estudiantes con compromiso académico.

El funcionario explicó que la iniciativa responde, entre otros factores, al aumento de casos de bajo rendimiento. Según cifras del programa, durante el semestre 2024-II, 857 becarios desaprobaron asignaturas de manera reiterada. De ellos, 808 repitieron uno o más cursos en dos oportunidades y 49 desaprobaron hasta cinco cursos por tercera vez.

"Buscamos recuperar el carácter meritocrático de las becas que otorga el Estado", señaló Chon Yamasato.

Pronabec también indicó que cada semestre adicional que un estudiante demora en culminar sus estudios representa un gasto adicional para el Estado. En instituciones privadas, el costo promedio alcanzaría S/28.000 por becario, mientras que en universidades públicas llegaría a unos S/9.000.

"Cada beca otorgada representa una oportunidad que deja de recibir otro joven igualmente talentoso y con deseos de superación", sostuvo el director ejecutivo.

Debate por la reforma

Pronabec aseguró que la modificación no busca retirar apoyo a los estudiantes, sino fortalecer mecanismos de seguimiento académico, acompañamiento y tutoría para prevenir dificultades antes de que afecten la continuidad de los estudios.

Además, la institución señaló que los cambios permitirían una administración más responsable del presupuesto destinado a becas. "El financiamiento de las becas proviene de los recursos de todos los peruanos. Por ello, su administración propone también un equilibrio entre el acompañamiento a los actuales beneficiarios y la responsabilidad de no cerrar las puertas a miles de jóvenes", afirmó Chon Yamasato.

El proyecto de modificación del reglamento continúa en etapa de consulta pública antes de pasar por las instancias correspondientes para su eventual aprobación. Mientras tanto, los estudiantes exigen que el proceso se suspenda y que se abra un espacio más amplio de diálogo antes de cambiar las disposiciones que regulan las becas del Estado.

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