¡Se acabó el amor! Sheyla Rojas confirma el fin de su relación con Sir Winston tras 5 años juntos

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Sheyla Rojas vuelve a estar soltera. Luego de cinco años de relación con el empresario mexicano Sir Winston, la exchica reality confirmó el fin de su romance y puso punto final a una historia de amor que muchos de sus seguidores creían que terminaría en el altar. La propia influencer reveló la noticia a través de sus redes sociales, donde respondió de manera directa a las consultas de sus seguidores sobre su situación sentimental y su prolongada estadía en Perú.

La exintegrante de 'Esto es guerra' se encuentra en Lima, luego de haber construido una nueva vida en México junto al empresario, país al que se mudó tras dejar Perú. Sin embargo, los rumores sobre una posible crisis en la pareja comenzaron a tomar fuerza en las últimas semanas, especialmente después de su aparición junto a Magaly Medina durante un viaje a Chota.

Respuesta de Sheyla Rojas. Foto: Instarándula

La respuesta de Sheyla Rojas que confirmó el fin de la relación

La confirmación de la ruptura llegó luego de que una seguidora le preguntara directamente por el empresario mexicano y por los motivos de su permanencia en el país. “Saludos Shey, pero dónde está Sir Winston, mucho tiempo en Lima, ¿qué ocurrió en México?”, fue la consulta que recibió la influencer en redes sociales. Lejos de esquivar el tema, respondió con total sinceridad y sin entrar en mayores detalles sobre las razones detrás de la separación. “Terminamos, gracias por preguntar”, contestó la exchica reality.

Poco después, la popular 'Shey Shey' compartió un video en sus plataformas digitales utilizando la canción 'Señor mentira', de Daniela Darcourt, cuya letra hace referencia a una mujer que se encuentra nuevamente soltera y sin compromiso. La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una clara referencia a su nueva situación sentimental.

El matrimonio era uno de los sueños pendientes de Sheyla Rojas

Durante los cinco años de relación, Sheyla Rojas y Sir Winston protagonizaron una de las historias de amor más comentadas de la farándula peruana. El empresario mexicano acompañó a la influencer durante su etapa fuera del país y también mantuvo una cercana relación con Antonio Pavón y con Antoñito, hijo de la modelo. Sin embargo, pese a la estabilidad que aparentaban tener y a los constantes gestos de cariño y lujos que compartían públicamente, la pareja nunca llegó a comprometerse oficialmente ni a concretar sus planes de matrimonio.

En una entrevista, la influencer había confesado en el programa 'América hoy' que uno de sus mayores deseos era casarse y que esperaba la propuesta por parte de su entonces pareja. “Me quiero casar y todavía la hacen larga. De hecho, siento que sí hay un compromiso, pero no sé. Desde el día número que estamos, se supone que dice que sí”, comentó en aquella oportunidad.

La modelo también señaló que el matrimonio era un proyecto que ambos deseaban concretar, aunque admitió que el empresario parecía estar esperando el momento indicado para dar el siguiente paso. “Es algo que queremos hacer juntos; si está en sus planes, no es que él se niegue rotundamente, pero no sé, estará esperando el momento perfecto o que los chanchos vuelen, quizá”, expresó.