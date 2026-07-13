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Trabajadora de María Pía Copello revela que solo vende 5 'Catitejas' al día y genera especulaciones

Una trabajadora de María Pía Copello revela cruda realidad de las Catitejas: solo vende cinco al día. La revelación provocó una ola de reacciones y especulaciones entre los usuarios sobre el negocio.

Las 'Catitejas' es un negocio de chocotejas artesanales creado por Catalina, la hija de María Pía Copello. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Las 'Catitejas' es un negocio de chocotejas artesanales creado por Catalina, la hija de María Pía Copello. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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El influencer iOA visitó tres negocios de reconocidas figuras del entretenimiento peruano para conocer de cerca cómo operan sus emprendimientos. Durante su recorrido, llegó a uno de los módulos de Catitejas, la marca de chocotejas impulsada por María Pía Copello, donde una conversación con una de las trabajadoras terminó llamando la atención de los usuarios.

Según se observa en el video publicado en su canal de YouTube, la empleada comentó que, en promedio, el módulo vende alrededor de cinco de sus productos al día. A partir de ese dato, el creador de contenido estimó que las ventas diarias serían de aproximadamente S/100 y expresó su sorpresa con un "Raro, ¿no?", comentario que rápidamente generó especulaciones entre los seguidores sobre el negocio.

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Solo se venden 5 Catitejas al día, revela trabajadora

Durante su visita al módulo de Catitejas, el influencer iOA decidió comprar cuatro chocotejas de distintos sabores para conocer de primera mano el producto. Tras realizar la compra, calculó que el monto total ascendía a casi S/22 y aprovechó la ocasión para preguntarle a la trabajadora cuántas unidades lograba vender durante una jornada.

La respuesta de la empleada llamó la atención del creador de contenido, quien aseguró que en ese punto de venta solo se comercializan cinco Catitejas al día.

A partir de esa cifra, iOA estimó que las ventas diarias rondarían los S/100. "No venden mucho. Al día serán 100 soles. Raro, ¿no?", comentó en el video, una apreciación personal que rápidamente dio pie a diversas especulaciones entre los usuarios en redes sociales sobre el desempeño de ese módulo en particular.

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Usuarios desatan especulaciones sobre el negocio Catitejas

Como era de esperarse, el video de iOA no tardó en viralizarse en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron a la revelación de la trabajadora sobre las presuntas ventas diarias del módulo.

Mientras algunos tomaron el comentario con humor, otros aprovecharon para lanzar diversas especulaciones sobre el desempeño comercial del emprendimiento de María Pía Copello.

Entre las reacciones más comentadas se leyeron mensajes como: "Qué risa la lavadora de las Catitejas", "esas Catitejas son las primeras que se venden desde que se abrió ese local", "hablando de la lavandería de María Pía" y "seguro ya despidieron a la trabajadora".

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