Laura Spoya lanza bomba y destapa por qué ‘Al sexto día’ llegó a su fin tras 16 años al aire: “Es prudente que conozcan la verdad”

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Laura Spoya rompió su silencio y se pronunció sobre el sorpresivo final del icónico programa 'Al sexto día' que permaneció 16 años al aire por Panamericana Televisión. La ex Miss Perú agradeció a los directivos del canal y, durante la emisión del espacio el sábado por la noche, reveló el motivo del final.

“Han estado especulando muchas cosas, muchos rumores sobre la salida de ‘Al Sexto Día’ de la parrilla de Panamericana Televisión. Creo que es prudente que todos en sus casas conozcan de manera cronológica la verdad detrás de los rumores que se han estado creando”, comenzó explicando la conductora de 'La manada' en YouTube.

Laura Spoya revela por qué 'Al sexto día' llegó a su fin

La conductora, que en unos días cumplirá 35 años, aseguró que el último lunes la productora encargada de realizar 'Al sexto día' sostuvo una reunión con el gerente general de Panamericana Televisión. Según explicó, durante el encuentro el directivo les comunicó que habría nuevas condiciones para lo que restaba del año, por lo que finalmente no se logró llegar a un acuerdo económico.

“Juan Carlos Valderrama, mi productor, él es dueño de Contenedor, una empresa que se encarga de producir ‘Al Sexto día’, porque este es un programa que se terceriza. Él se reúne con el gerente general, Leonardo Bigot, para negociar las nuevas condiciones de lo que resta del año. Se le comunica a Contenedor que esas condiciones iban a cambiar y por eso Contenedor y mi persona deciden dar un paso al costado de Panamericana Televisión”, precisó Laura Spoya.

Laura Spoya agradece a los directivos de Panamericana

Laura Spoya aprovechó unos minutos del programa para despedirse y expresar su agradecimiento a los directivos de Panamericana Televisión por haberle dado la oportunidad de conducir 'Al sexto día' los sábados por la noche.

“Es una decisión porque no se llegó a un acuerdo económico. Queremos agradecer a Leonardo Bigot, a Susana Umbert por estar al aire y darme la oportunidad. Son ciclos que uno tiene que cerrar. La vida continúa y estoy segura de que todo el equipo de ‘Al Sexto Día’ tendremos muchísimas más oportunidades”, finalizó.