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Edson Dávila manda indirecta a Ethel Pozo tras despedirse de su último programa: "Amigas que yo sí considero"

Edson Dávila agradeció el apoyo de Jazmín Pinedo, Janet Barboza, Valeria Piazza y Melissa Paredes durante el cierre de su programa, pero una frase llamó la atención tras la polémica con Ethel Pozo.

Edson Dávila se despidió de su último programa con un inesperado mensaje. Foto: composición LR/América TV
Edson Dávila se despidió de su último programa con un inesperado mensaje. Foto: composición LR/América TV
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Edson Dávila se despidió de la primera temporada de su programa sabatino 'Edson pa' qué más' en América Televisión y sorprendió al dedicar un mensaje especial a las conductoras que lo acompañaron en la emisión final. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas por la reciente polémica que protagonizó con Ethel Pozo tras la salida de la conductora de 'América hoy'.

Durante el cierre del programa, el conductor estuvo acompañado por Jazmín Pinedo, Janet Barboza, Valeria Piazza y Melissa Paredes, a quienes agradeció públicamente por su apoyo y presencia. "No quería terminar esta última temporada, por supuesto, con amigas, que yo sí considero, las quiero, les agradezco", expresó 'Giselo', frase que para muchos usuarios fue interpretada como una indirecta dirigida a la hija de Gisela Valcárcel.

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Edson Dávila agradece a sus compañeras con un sentido mensaje

En la parte final de la primera temporada de 'Edson pa' qué más', 'Giselo' se mostró emocionado por compartir el último programa junto a figuras de la televisión, quienes aceptaron acompañarlo pese a sus compromisos personales y profesionales.

El conductor aprovechó el momento para dedicar palabras de cariño y reconocimiento a cada una de ellas, y resaltó especialmente el trabajo de Jazmín Pinedo. "Sé que con la 'Chinita' tal vez de repente no hemos compartido mucho, pero te admiro de verdad también, el trabajo cuando uno está adelante se admira, señores. Eres alguien que de verdad me encanta", manifestó.

Asimismo, el presentador también se refirió a las críticas que recibió desde el estreno del programa, especialmente de quienes consideraban que el espacio televisivo había sido entregado sin mérito propio. "Estoy muy contento por esta gran oportunidad, por América Televisión, por confiar en mí, y si bien es cierto dicen por ahí que me lo han regalado, pues sí, es un regalo de Dios estar aquí en mi programa", señaló el conductor.

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La polémica entre Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila

Las declaraciones de Edson Dávila se producen luego de que Ethel Pozo revelara que se sintió sorprendida al enterarse de que no continuaría en 'América hoy'. Según contó la conductora, era la única integrante del programa que desconocía que no le renovarían contrato, mientras que Janet Barboza y Edson Dávila sí habrían estado al tanto de la situación.

La hija de Gisela Valcárcel aseguró que consideraba amigos a ambos conductores, motivo por el cual la situación la habría afectado especialmente. Sin embargo, la 'Rulitos' salió posteriormente a rechazar esta versión y sostuvo que Ethel Pozo ya tenía asegurada su continuidad laboral en Panamericana Televisión, mientras que tanto ella como Edson Dávila debían definir su próximo paso.

La conductora también dejó en claro que no deseaba generar un enfrentamiento, sino aclarar lo ocurrido para evitar interpretaciones equivocadas sobre una supuesta traición. "No quiero hacer de esto un conflicto, pero no me gustan las mentiras, tampoco me gusta que se digan cosas que no corresponden a la verdad para que de alguna u otra forma Edson y yo quedemos como traicioneros", añadió.

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