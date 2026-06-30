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Melanie Martínez sorprendió a sus seguidores al aparecer en redes sociales junto a su hija mayor, Mariafé Hidalgo. La cantante anunció que la joven iniciará un proceso de pérdida de peso bajo la supervisión del doctor Augusto Lock, especialista que la atendió a ella misma en su operación de manga gástrica. La revelación generó gran expectativa entre los cibernautas, quienes recordaron el cambio físico de la artista de cumbia tras someterse a dicho procedimiento.

La aparición de su primogénita añadió un nuevo capítulo a la historia pública de la intérprete de ‘Que no me provoque’, marcada también por sus conflictos mediáticos con Christian Domínguez, padre de su segunda hija, Camila.

Melanie Martínez presenta a su hija mayor y revela que bajará de peso

En el video difundido en TikTok, Melanie Martínez se dirigió a sus seguidores con un mensaje directo: “Hola gente… hoy vengo con mi hija mayor, Mariafé, para ponerla en manos del doctor Augusto Lock, mi doctor favorito, claro está, por obvias razones. Me ayudó a perder muchísimo de peso y a llevar una vida mucho más saludable, y eso es lo que quiero ahora para mi hija”. Con estas palabras, recordó el procedimiento de manga gástrica que ella misma se realizó y que le permitió transformar su estilo de vida.

Mariafé respondió: “Sí, mamá. La verdad es que estoy bien emocionada por tus resultados que yo también quiero estar igual que tú”. La cantante explicó que el objetivo de su hija es alcanzar una figura más esbelta para incursionar en el modelaje, y la joven no dudó en confirmar esa información, mostrándose visiblemente entusiasmada por este desafío que asume.

Aunque Melanie no precisó qué tipo de tratamiento seguirá su hija ni si se tratará de una intervención bariátrica como la que ella misma se realizó, la presencia del doctor Lock abrió la posibilidad de una cirugía. Sin embargo, el reconocido especialista aclaró la situación cuando una seguidora sugirió que la joven podía optar por alternativas como el gimnasio y una dieta balanceada. Ante esa consulta, el médico confirmó que Mariafé no se operará. “Usaremos otro proceso”, añadió sin ofrecer mayores detalles sobre el método que aplicará en el caso de la primogénita de Martínez.