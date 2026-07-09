Janet Barboza responde con todo a Ethel Pozo tras exponer traición: "Se aseguró un trabajo antes que nosotros"

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Janet Barboza rompió su silencio luego de que Ethel Pozo revelara que se sintió traicionada por Edson Dávila y la propia conductora durante su salida de 'América hoy'. La popular 'Rulitos' negó la versión de su excompañera y aseguró que los hechos ocurrieron de manera distinta. Además, afirmó que la hija de Gisela Valcárcel ya tenía asegurado un nuevo proyecto laboral antes de que terminara su vínculo con América TV.

Al finalizar la reciente edición del magazín, la conductora sostuvo que nunca existió molestia por el nuevo trabajo de Ethel Pozo y que, por el contrario, todos se alegraron cuando supieron que conduciría 'La granja VIP Perú'. "Nos alegramos porque una de nuestras excompañeras sí logró concretar su trabajo mucho antes que nosotros. Se aseguró un trabajo antes que nosotros. Eso nunca nos molestó, nunca nos fastidió, al contrario nos dio mucha alegría", manifestó.

Janet Barboza niega la versión de Ethel Pozo y asegura que las fechas no coinciden

Tras pronunciarse en el programa, Janet Barboza continuó explicando su versión a través de sus redes sociales. En un comunicado, señaló que las declaraciones de Ethel Pozo afectaban su honor y que por ello decidió aclarar públicamente lo ocurrido. "El día de ayer mi nombre fue tocado con hechos que no se ajustan a la verdad y veo en la obligación de aclararlos por mi honor", escribió la conductora.

Según la 'Rulitos', la hija de Gisela ya tenía confirmada su participación en 'La granja VIP Perú' antes de diciembre del 2025, por lo que rechazó que recién en esa fecha se enterara de que no continuaría en 'América hoy'. Incluso, compartió publicaciones realizadas por la propia hija de Gisela Valcárcel para respaldar su versión.

Entre los mensajes difundidos por la conductora de 'América hoy' destacó uno en el que Ethel relataba el proceso previo a su incorporación al reality. "En noviembre llega la propuesta, en diciembre viajo a México a conocer 'La granja VIP' de allá y claro el secreto tenía que seguir guardado hasta marzo que lanzamos la promoción", se lee en la publicación compartida por la conductora.

Janet Barboza asegura que nunca pensó dejar América TV

En un video difundido en sus redes sociales, Janet Barboza amplió su descargo y sostuvo que decidió pronunciarse porque consideró que las recientes declaraciones de Ethel Pozo podían afectar su imagen. "Voy a hacer este video porque el día de ayer ha sido tocado mi nombre y se han dicho cosas que no se ajustan a la verdad. Lo voy a hacer desde el respeto, también desde el cariño, porque creo que no se pueden decir cosas que afecten el honor y la honra de otras personas", expresó.

Asimismo, afirmó que la hija de Gisela ya tenía definido su futuro profesional varios meses antes de dejar América TV. "En noviembre ella ya tiene la certeza de que va a conducir este programa y el 12 de diciembre ella viaja a México para ver este formato que va a conducir", añadió. Según explicó, aunque GV Producciones les propuso continuar juntos en Panamericana Televisión, ni ella ni el popular 'Giselo' evaluaron dejar el canal de Pachacámac, pues desde un inicio tenían claro que permanecerían allí.