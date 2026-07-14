JNE acepta declinación de López Aliaga al cargo de senador. | Difusión

JNE acepta declinación de López Aliaga al cargo de senador. | Difusión

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que Rafael López Aliaga no está obligado a asumir su curul en el Senado. Un informe técnico de la Oficina General de Asesoría Jurídica del JNE calificó su declinación como “viable” al no haberse “perfeccionado la asunción del cargo”.

Entonces, al no poder aplicarse el principio de irrenunciabilidad constitucional —porque aún no ejerce funciones de senador—, el líder de Renovación Popular no se va a incorporar al Parlamento y podrá continuar con su postulación como regidor de Lima.

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La irrenunciabilidad solo aplica para cargos en ejercicio

El análisis legal concluye que el carácter de irrenunciabilidad del cargo de senador no afecta a López Aliaga. El documento precisa que esta restricción solo rige para quienes ya juraron y ejercen funciones de manera efectiva.

"El carácter irrenunciable del cargo de senador previsto en el artículo 95.° de la Constitución solo resulta aplicable respecto de un cargo efectivamente asumido y en ejercicio. En consecuencia, no puede extenderse automáticamente a quien no haya perfeccionado su incorporación al cargo".

La proclamación no equivale a la asunción del cargo

El informe técnico diferencia la elección del candidato de su incorporación real al Congreso de la República. El JNE señala que ganar una elección no otorga automáticamente la condición de funcionario en ejercicio.

"Entre ambos momentos existe un procedimiento legal que comprende diversas actuaciones, tanto del JNE como del candidato electo, cuyo cumplimiento resulta indispensable".

Entonces, al no haber presentado la documentación obligatoria para asumir como senador, López Aliaga no completó su proceso de asunción.

Entonces, al estar disponible su curul, el área jurídica del tribunal electoral dispuso que el puesto vacante lo ocupe el candidato accesitario de Renovación Popular “para evitar vaciar de contenido el principio de democracia representativa”, se lee en el documento.

Asimismo, pidió que el Congreso resuelva el vacío normativo para que evalúe futuras reformas. "(...) debe ocupar tal curul el senador accesitario inmediatamente posterior, conforme al modelo de representación política en el Perú."