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¡Alerta! Senasa declara emergencia sanitaria en todo el país por influenza aviar en aves de corral y dispone prohibiciones

A través de una norma, se ordena intensificar acciones de vigilancia y control, y se establecen diversas prohibiciones en la movilización de aves domésticas vivas y sus productos durante la emergencia sanitaria.

Se declara emergencia sanitaria por brote de influenza aviar
Se declara emergencia sanitaria por brote de influenza aviar | Foto: Andina / Difusión
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El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró el estado de emergencia sanitaria preventiva en todo el país por 90 días calendario ante la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral. La medida fue oficializada este 13 de julio a través de la Resolución Jefatural Nº D000104-2026-MIDAGRI-SENASA-JN, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

El organismo adoptó esta decisión tras identificar casos aislados de influenza aviar en aves de corral de los distritos de Carabayllo y Cañete, en Lima. A través de la norma, se dispone intensificar las acciones de vigilancia y control de la enfermedad de alta patogenicidad a nivel nacional, priorizando la zona de detección para eliminar el foco y evitar su expansión a otras áreas geográficas del país. Además, se establecen algunas restricciones para el sector.

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Prohiciones durante la emergencia sanitaria ante la influenza aviar declarada por Senasa

Durante los 90 días calendario que durará la medida, Senasa dispuso que toda persona natural o jurídica se encuentra prohibida de realizar las siguientes acciones:

  • Movilizar aves domésticas vivas y productos de riesgo ubicados en el foco y zona perifocal sin la autorización del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
  • Movilizar aves domésticas vivas y sus productos, procedentes de establecimientos avícolas autorizados y registrados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, sin la certificación sanitaria emitida por el médico veterinario autorizado.
  • Movilizar aves domésticas vivas y sus productos dentro del territorio nacional, sin el certificado sanitario emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
  • Arrojar aves, vivas o muertas, en la vía pública, canales de riego, drenaje o ríos.
  • Realizar eventos gallísticos, exposiciones, ferias u otras concentraciones de aves en el foco y zona perifocal.
  • Manipular aves muertas o con signos o sospecha de influenza aviar sin utilizar equipos de protección personal.
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