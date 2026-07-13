Se declara emergencia sanitaria por brote de influenza aviar | Foto: Andina / Difusión

Se declara emergencia sanitaria por brote de influenza aviar | Foto: Andina / Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró el estado de emergencia sanitaria preventiva en todo el país por 90 días calendario ante la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral. La medida fue oficializada este 13 de julio a través de la Resolución Jefatural Nº D000104-2026-MIDAGRI-SENASA-JN, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

El organismo adoptó esta decisión tras identificar casos aislados de influenza aviar en aves de corral de los distritos de Carabayllo y Cañete, en Lima. A través de la norma, se dispone intensificar las acciones de vigilancia y control de la enfermedad de alta patogenicidad a nivel nacional, priorizando la zona de detección para eliminar el foco y evitar su expansión a otras áreas geográficas del país. Además, se establecen algunas restricciones para el sector.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Prohiciones durante la emergencia sanitaria ante la influenza aviar declarada por Senasa

Durante los 90 días calendario que durará la medida, Senasa dispuso que toda persona natural o jurídica se encuentra prohibida de realizar las siguientes acciones: