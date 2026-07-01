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Karla Tarazona lanza advertencia ante posibles revelaciones de la hija de Christian Domínguez: "Lo voy a demostrar en la instancia..."

La presentadora Karla Tarazona dejó en claro que no teme a las declaraciones que pueda realizar la hija de su esposo, Christian Domínguez, y reafirmó que está preparada para defender su imagen.

La hija de Christian Domínguez, en el pasado, ha marcado distancia de Karla Tarazona.
La hija de Christian Domínguez, en el pasado, ha marcado distancia de Karla Tarazona. | Foto: composición LR/Instagram
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Karla Tarazona vuelve a generar polémica con sus declaraciones. Tras ser consultada sobre la posibilidad de que Camila, la hija mayor de su esposo Christian Domínguez, pueda dar declaraciones públicas cuando alcance la mayoría de edad, la presentadora de televisión mostró una postura tajante.

Su respuesta dejó claro que no teme a lo que pueda decir la joven influencer, pero sí advierte que cualquier acusación grave e infundada deberá ser demostrada en la vía legal correspondiente, bajo el argumento de que toda persona mayor debe hacerse responsable de sus afirmaciones.

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Karla Tarazona lanza fuerte advertencia ante posibles declaraciones de la hija de Christian Domínguez

Durante una conferencia de prensa, Karla Tarazona fue consultada sobre si se sentía atacada por las versiones que han circulado acerca de ella en las últimas semanas. La actriz cómica marcó una diferencia entre comentarios superficiales y acusaciones graves, lo que para ella sí amerita una acción legal. “Cuando una persona acusa a alguien de cosas graves, la demandas. Porque una cosa es la payasada que tú puedas salir a decir... Y otra cosa es decir: ‘Se robó el vestido’. Pero ya difamar a una persona y acusarla de algo, tienes que demostrar”, manifestó.

En ese contexto, a la conductora de televisión le preguntaron directamente si tenía miedo de que Camila Domínguez, hija de Christian y Melanie Martínez, cumpliera la mayoría de edad, en referencia a que la joven podría declarar sobre su vínculo cuando cumpla 18 años en los próximos meses. Ante ese escenario, la esposa del cantante sostuvo que la mayoría de edad implica responsabilidad y reflejó su disposición a recurrir a instancias judiciales si considera que se vulnera su imagen.

“Acá nadie tiene miedo a nada ni a nadie. Yo siempre lo he dicho, y acá no es que alguien amenazó o dijo algo, pero cuando uno es mayor de edad, y creo que ustedes opinan lo mismo, te haces responsable de las cosas que tú... Es simple, es eso nada más. Yo no tengo miedo a nadie, absolutamente. Y yo ya lo he dicho, lo que yo tenga que demostrar lo voy a demostrar donde es, en la instancia que tiene que ser”, sentenció.

La advertencia de Tarazona se produce en un momento en que su vínculo con el cumbiambero vuelve a estar bajo la lupa, tras la reciente boda civil que celebraron. La unión significó un nuevo capítulo en una historia marcada por altibajos: una relación pasada interrumpida por una infidelidad del líder de la Gran Orquesta Internacional, pero también consolidada por el hijo que comparten y que los ha mantenido unidos en el plano familiar.

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