Pedro Castillo: PJ admite trámite del habeas corpus que busca la libertad del expresidente
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admite el hábeas corpus a favor del expresidente Pedro Castillo, solicitado por su abogado Walter Ayala.
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El Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite el hábeas corpus que busca la libertad del expresidente Pedro Castillo. El recurso, presentado por su abogado Walter Ayala, también pide anular su vacancia, las prisiones preventivas y la condena por conspiración para la rebelión.
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